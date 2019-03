Diretta MotoGp/ Streaming video libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Argentina 2019)

La diretta della MotoGp oggi ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio d’Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Si riaccendono i motori dopo tre settimane e dopo le tante polemiche che hanno riguardato l’esito della gara in Qatar: finalmente dunque da oggi sarà di nuovo la pista a parlare, la seconda gara è sempre molto attesa perché tutti vogliono scoprire se le indicazioni emerse in Losail verranno confermate anche su una pista molto diversa. Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La brutta notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Argentina non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla pista che da qualche anno ha riportato l’Argentina nel calendario del Motomondiale.

STREAMING MOTOGP, GP ARGENTINA 2019: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come al solito il programma del venerdì per la MotoGp prevede i primi due turni delle prove libere che aprono il weekend. Vediamo allora nel dettaglio gli orari di queste sessioni nel dettaglio, ricordando che con l’Argentina e la pista di Termas de Rio Hondo ci sono quattro ore di fuso orario, che comunque non causeranno particolari difficoltà agli appassionati. Dunque ricordiamo che la FP1 sarà prevista alle ore 14.50 per chiudersi poi alle 15.35; a seguire ecco invece la FP2 che avrà inizio alle ore 19.05 e avrà termine alle ore 19.50, per un totale di 90 minuti di prove sul circuito di Termas de Rio Hondo – orari tutti i italiani, per quelli locali si tratta naturalmente di quattro ore più indietro.

GLI EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp Argentina 2019 non sarà visibile in chiaro, ma solamente in differita e comunque solo per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro da Termas de Rio Hondo. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI TERMAS DE RIO HONDO

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta MotoGp, andiamo a presentare alcune notizie importanti circa il circuito di Termas de Rio Hondo. Si gareggia in una zona scarsamente popolata dell’Argentina, nella quale è stato costruito il circuito proprio con l’intenzione di accrescere il turismo e portare benefici all’economia di questa località termale, come ben dice il nome Termas de Rio Hondo, ormai ben noto agli appassionati perché giunge alla sesta edizione consecutiva nel Motomondiale. Si tratta di una pista di 4.806 metri, in gara da ripetere 25 volte nella classe regina, con 14 curve e alternanza di tratti veloci a settori più tortuosi. Il rientro dell’Argentina con questo nuovo circuito a Termas de Rio Hondo, rimodernato dall’architetto italiano Jarno Zaffelli, è stato molto importante perché ha segnato il ritorno nel calendario del Motomondiale non solamente dell’Argentina (che mancava dal 1999) ma più in generale del Sudamerica, che mancava dall’ultima edizione a Rio de Janeiro della gara locale, nel 2004.

GP ARGENTINA 2019 MOTOGP: I PROTAGONISTI

Come detto, il Gp Argentina sarà il secondo della stagione. Si riparte dalla vittoria in volata di Andrea Dovizioso in Qatar, pista che d’altronde è sempre piaciuta alla Ducati che invece in genere in Sudamerica ha sempre fatto più fatica. L’anno scorso a dire il vero era successo di tutto e da una gara in stile corrida uscì vincitore Cal Crutchlow, comunque nelle cinque edizioni finora disputate hanno sempre vinto la Honda oppure la Yamaha, quindi tutti attendono di scoprire se la Ducati potrà fare meglio del solito. Di certo tutti sono felici di tornare in pista, perché di discussioni sul regolamento e su vittorie sub-judice ce ne sono state già troppe. Tra i nomi più attesi in Argentina ci sono anche Jorge Lorenzo e i due piloti Yamaha. Lo spagnolo dovrà certamente fare molto meglio rispetto al Qatar, altrimenti potrebbe trovarsi già relegato a scudiero di Marc Marquez dopo poche gare, mentre Valentino Rossi e Maverick Vinales sono attesi al varco dopo i contraddittori risultati del Qatar. Vinales era stato eccellente in qualifica ma è scomparso in gara, dove invece Valentino ci ha regalato una fantastica rimonta che però si è fermata al quinto posto perché Rossi era andato malissimo al sabato. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Argentina 2019 della MotoGp a Termas de Rio Hondo sta per cominciare…



