Pronostico MotoGp/ Gp D’Argentina, Bianchi: Honda naturale favorita (esclusiva)

Questo fine settimana si correrà il Gp d’Argentina, secondo Gran Premio della stagione della MotoGp 2019, al circuito di Termas de Rio Hondo, dove la Honda si è trovata spesso bene negli ultimi anni. La scuderia giapponese del duo spagnolo Marc Marquez-Jorge Lorenzo partirà quindi favorita per il successo finale. Vedremo come risponderanno Andrea Dovizioso, dopo la vittoria in Qatar e Danilo Petrucci, tutte e due sulla Ducati, ma tra i possibili avversari non ci dimentichiamo di Maverick Vinales (che bene ha fatto nei test pre stagionali) e Valentino Rossi con le due Yamaha, fino all’Aprilia e alla Suzuki. Per presentare il Gp d’Argentina abbiamo sentito l’ex pilota Pier Paolo Bianchi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che pronostico per il Gp d’Argentina? Dovrebbe essere una gara non molto emozionante in cui si deciderà tutto negli ultimi tre giri, nel finale. Ormai nella MotoGp attuale c’è poco spettacolo, si fa di tutto per evitare questo e si assiste spesso a Gran Premi molto scontati…

La Honda si trova molto bene su questo circuito, cosa potrebbe fare? Sicuramente sarà in lotta per vincere, per monopolizzare il Gran Premio d’Argentina, sarà la favorita di questa gara!

Crede a una grande prova di Marquez? Certamente Marquez dovrebbe fare molto bene a Termas de Rio Hondo. Del resto è anche il pilota favorito per vincere il Mondiale. E’ il più forte di tutti.

Ducati e Dovizioso sulla difensiva? No, perchè se la Ducati, se Dovizioso dovessero correre sulla difensiva sarebbe un grave errore. Con Marquez non si può fare una cosa del genere. Bisogna stargli dietro, combattere fino in fondo con lui per il successo.

Per Valentino Rossi e la Yamaha che Gran Premio sarà? Penso che lui che Vinales possano fare una buona gara. Valentino è un grande pilota, sempre in grado di fare vedere cose straordinarie, dovrebbe essere così anche questa volta.

Crede che il Dottore possa lottare per il Mondiale? Perchè no, magari non vincerà sempre, ma potrebbe approfittare dei risultati dei suoi rivali. In questo modo potrebbe tentare di vincere il titolo.

Cosa pensa delle polemiche sul Gran Premio del Qatar? Devo dire che ci sono state tante polemiche. La Ducati è stata messa sotto accusa. Credo in ogni caso che debba pagare lei per eventuali errori magari per il Mondiale costruttori, non sicuramente Dovizioso!

Quali sono le caratteristiche di questo circuito? A Termas de Rio Hondo si raggiungono temperature molto alte, c’è molto caldo. Riuscire a convivere con questo problema aiuta a una buona gestione delle gare, aumenta le possibilità di un ottimo risultato.

(Franco Vittadini)



