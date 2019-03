Diretta MotoGp/ Streaming video e qualifiche live: pole e tempi (Gp Argentina 2019)

La MotoGp in diretta oggi, sabato 30 marzo, ci propone un grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale 2019. Le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2019 della MotoGp dal circuito di Termas de Rio Hondo saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa con le prove ufficiali sul circuito che sorge nella omonima località termale con cui l’Argentina è tornata a fare parte del calendario del Motomondiale. Per tutti gli appassionati di motociclismo, ribadiamo dunque che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio d’Argentina c’è da segnalare tuttavia che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – il meccanismo è rimasto lo stesso degli anni passati. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento sul circuito di Termas de Rio Hondo per seguire in tv e streaming la MotoGp.

STREAMING MOTOGP, GP ARGENTINA 2019: TUTTI GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, saranno naturalmente condizionati dalle quattro ore di fuso orario che ci separano dall’Argentina: in ogni caso, per la giornata di oggi, sabato 30 marzo, è bene fare un riepilogo degli appuntamenti che, come d’altronde sempre al sabato, sono davvero tanti. Si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 14.50 italiane (10.50 locali), mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 18.25. A quel punto sarà iniziato un tardo pomeriggio molto intenso, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 19.05 e la Q2 alle ore 19.30. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2019 alcune novità nell’offerta Sky per le moto, ad esempio Mattia Pasini che entra nella squadra dei commentatori tecnici insieme ad Alex De Angelis e affiancherà Rosario Triolo per le categorie minori.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) ma non in tempo reale, come abbiamo già segnalato: il Gran Premio d’Argentina infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo anche per i non abbonati Sky ma in differita alle ore 20.35. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

IL PUNTO DOPO LE PROVE LIBERE

Il Gp Argentina della MotoGp naturalmente è cominciato ieri con le prime due sessioni di prove libere. Possiamo identificare in Marc Marquez il grande favorito per la pole position e per la vittoria, almeno in base a quanto abbiamo visto in un venerdì letteralmente dominato dal campione del Mondo in carica fino agli ultimi minuti della FP2: Marquez ha impressionato in entrambe le sessioni per la sua velocità e per la sua costanza nel girare a ritmi assolutamente impossibili da sostenere per tutti gli avversari, anche se l’ultimo giro lanciato a rilento lo ha fatto scivolare in classifica. Il numero 93 della Honda davanti a tutti in un giudizio complessivo, poi le gerarchie sono meno nette perché sono in tanti a poter ambire ad un ruolo da protagonista, a partire da Jack Miller e Cal Crutchlow che confermano l’ottimo feeling con l’Argentina: un anno fa l’australiano conquistò la pole position e il britannico si prese la vittoria. Quest’anno servirebbe qualche omaggio da parte di Marquez per ripetersi, ma l’impresa non sarebbe così clamorosa. Di certo soffrono di più Yamaha e Ducati: la Casa giapponese è partita malissimo nella FP1, poi sono arrivati dei miglioramenti in FP2 ma di certo Valentino Rossi e Maverick Vinales non possono essere contenti. Indicazioni nel complesso migliori invece per Andrea Dovizioso, primo nella FP2, ma anche per il forlivese l’impressione è che sarà difficile reggere il passo di Marquez nella diretta MotoGp di questa unica gara sudamericana della stagione.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2019: UN TUFFO NEL PASSATO

In attesa di vivere la diretta MotoGp di questo sabato come sempre molto intenso, qualche cenno storico sul Gran Premio d’Argentina. Si tratta di una storia complicata quella fra il Motomondiale e il Paese sudamericano: la prima volta risale al 1961 e merita di essere citata perché si trattò della prima gara di sempre fuori dall’Europa per il Motomondiale, ma la trasferta per team e piloti europei era decisamente costosa, tanto che dopo tre anni l’Argentina uscì dal calendario iridato per tornarvi solamente nel 1981. Nei successivi due decenni la presenza della corsa sudamericana fu abbastanza frequente ma sempre incostante, per un totale di sette edizioni in 19 anni fino al 1999. L’unico dei piloti attuali che già gareggiava a quei tempi è Valentino Rossi, che si impose in 250 nel 1998. Poi la pausa fu lunga: il Motomondiale non fece più tappa in Argentina per molti anni, cioè fino al 2014, quando per la prima volta si corse a Termas de Rio Hondo – in precedenza si era gareggiato sempre a Buenos Aires. L’albo d’oro del circuito che sorge non lontano da Santiago del Estero, in una località termale non comodissima da raggiungere vista la distanza da Buenos Aires, comprende i nomi di Marc Marquez vincitore due volte nel 2014 e nel 2016, di Valentino Rossi che si impose nel 2015 e festeggiò con la maglia di Maradona sul podio, di Maverick Vinales nel 2017 ed infine di Cal Crutchlow nella pazza gara della scorsa stagione. Nel 2015 il Dottore vinse al termine di un grande duello proprio con Marquez, che però cadde al penultimo giro spalancando le porte del successo a Valentino. Anche l’edizione del 2016 è ricordata per una caduta, quella di Andrea Iannone che travolse il compagno di squadra Andrea Dovizioso, un disastro per la Ducati. L’anno scorso successe di tutto: dalla pazza griglia con Jack Miller e poi il vuoto alle sue spalle perché tutti gli altri erano rientrati per cambiare moto alla penalità comminata a Marquez per avere riavviato la moto a spinta fino al contatto con Valentino Rossi che costò la caduta al Dottore e una ulteriore penalizzazione per Marc, mentre Crutchlow si imponeva su Johann Zarco per appena 251 millesimi. Tuttavia adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Argentina 2019 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…



