Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2019: oggi il Gp Argentina (Termas de Rio Hondo)

Che volto assumerà la classifica MotoGp dopo il Gp Argentina 2019 che oggi sarà il secondo atto della nuova stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo? L’inizio del nuovo Mondiale MotoGp è stato complicato a causa del caso delle pinne della Ducati che fino a pochi giorni fa aveva tenuto sub-judice la vittoria ottenuta da Andrea Dovizioso in Qatar tre settimane fa. Adesso finalmente possiamo eliminare i dubbi: la vittoria di Dovizioso e della Ducati è in cassaforte, dunque il pilota forlivese è senza alcun dubbio il leader della classifica Piloti con 25 punti, naturalmente quelli che spettano al vincitore di ciascuna gara. Già oggi comunque arriverà un test delicato per Dovizioso, perché Andrea e la Ducati storicamente hanno quasi sempre fatto fatica a Termas de Rio Hondo: l’Argentina dunque ci dirà se la Rossa di Borgo Panigale è riuscita a diventare più competitiva anche sulle piste che le piacciono di meno, aspetto naturalmente fondamentale per essere in grado di lottare fino in fondo per la conquista del Mondiale Piloti.

CLASSIFICA MOTOGP, GLI INSEGUITORI DI DOVIZIOSO

La classifica MotoGp per ora appare ancora molto incerta, come è tutto sommato normale che sia avendo disputato finora una sola gara. Nulla da dire su Dovizioso come leader e sul solito Marc Marquez come primo inseguitore a quota 20 punti grazie al secondo posto ottenuto a Losail, sono invece un po’ più lontani gli altri big più attesi. La Yamaha ha Valentino Rossi al quinto posto e Maverick Vinales settimo, rispecchiando i piazzamenti dei suoi due piloti ufficiali in Qatar, al termine di un weekend dai due volti: Vinales benissimo in prova ma sparito in gara, Rossi disastroso al sabato ma autore di una eccellente rimonta domenica. Il duello Ducati-Honda invece per ora è solo Dovizioso-Marquez, perché Danilo Petrucci a Losail è stato sesto e Jorge Lorenzo addirittura tredicesimo. Onore dunque a Cal Crutchlow e Alex Rins, rispettivamente terzo e quarto nella prima gara e di conseguenza anche nella classifica MotoGp uscita da quell’appuntamento. Alla lunga magari qualche big li scavalcherà, ma sono outsider da non sottovalutare.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2019

1. Andrea Dovizioso 25

2. Marc Marquez 20

3. Cal Crutchlow 16

4. Alex Rins 13

5. Valentino Rossi 11

6. Danilo Petrucci 10

7. Maverick Vinales 9

8. Joan Mir 8

9. Takaaki Nakagami 7

10. Aleix Espargaro 6

11. Franco Morbidelli 5

12. Pol Espargaro 4

13. Jorge Lorenzo 3

14. Andrea Iannone 2

15. Johann Zarco 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA