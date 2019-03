Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live: vincitore, podio (Gp Argentina 2019)

MotoGp in diretta oggi, domenica 31 marzo, con il Gran Premio d’Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento con il Motomondiale 2019. La seconda gara di una stagione è sempre molto attesa, perché tutti vogliono scoprire se i verdetti del primo Gran Premio saranno confermati o se, cambiando circuito, potrebbero esserci delle novità. Gli appassionati dovranno prestare attenzione agli orari, inevitabilmente anomali a causa di cinque ore di fuso orario che separano Italia e Argentina: i semafori si spegneranno alle ore 20.00 italiane, che corrispondono alle 15.00 locali, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, in base naturalmente alla griglia di partenza emersa ieri, sulla distanza di 25 giri per un totale di 120,25 km, dal momento che ogni giro della pista sudamericana misura 4.810 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e nove a destra, dunque 14 in totale. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Termas de Rio Hondo saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Sudamerica. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la brutta notizia è che le gare del Gran Premio d’Argentina non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, ma questo è d’altronde un aspetto al quale siamo abituati.

STREAMING MOTOGP, GP ARGENTINA: TUTTI GLI ORARI

Ricordando in breve gli appuntamenti, tenendo conto che ci sono cinque ore di fuso orario (in Argentina stanotte non cambiano l’ora, la differenza passa da 4 a 5 ore), la giornata inizierà alle ore 15.40 italiane con l’immancabile warm-up, poi il momento più atteso sarà naturalmente la partenza della gara alle ore 20.00, quando sul circuito di Termas de Rio Hondo si spegneranno i semafori per la seconda gara dell’anno. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

LA MOTOGP IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Argentina 2019 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 17.30 e con la MotoGp in programma alle ore 20.30, mentre non sarà visibile il warm-up. Si tratterà comunque di una differita quasi in tempo reale, visto che scatterà appena mezz’ora dopo l’effettivo via alla gara di Termas de Rio Hondo. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Come ci possiamo aspettare dalla diretta MotoGp del Gp Argentina 2019? La base di partenza naturalmente è il verdetto delle qualifiche di ieri. Il quadro è sicuramente molto interessante, perché nelle prime quattro posizioni troviamo Marc Marquez, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi: difficile chiedere di meglio. Un’analisi complessiva di tutti i turni di prove tra venerdì e sabato mette in primo piano Marquez e non soltanto perché scatterà dalla pole position. Il campione del Mondo in carica sarà dunque l’uomo da battere, ma la Ducati sta facendo bene su un circuito storicamente ostico e questo lascia ben sperare per quanto riguarda Dovizioso. Sulla Yamaha invece consentiteci una certa cautela: in Qatar è successo di tutto, in una sorta di “staffetta” tra Vinales ottimo al sabato e disastroso alla domenica e Valentino che fece esattamente l’opposto. Qui sembra migliore il quadro per entrambi i piloti, resta da capire se la M1 reggerà alla distanza. Tra i possibili outsider è obbligatorio citare Jack Miller e Cal Crutchlow, ma la verità è che potrebbe essere un Gp Argentina grandi firme, con tutti i big protagonisti per cercare la vittoria.

GP ARGENTINA 2019 MOTOGP: IL CIRCUITO

L’Argentina, e con esso l’intero Sudamerica, è tornata nel calendario iridato del Motomondiale a partire dal 2014 grazie al circuito di Termas de Rio Hondo costruito dal progettista italiano Jarno Zaffelli, che sorge nei pressi della località termale della provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina nord-orientale. Una regione non molto nota fuori dall’Argentina e ad essere onesti nemmeno molto comoda da raggiungere, che proprio con l’autodromo – unito alle terme – punta a una grande promozione turistica: di certo adesso gli appassionati di tutto il mondo la conoscono e nelle scorse edizioni ci ha sempre regalato grandi emozioni. Nel 2015 il duello Rossi-Marquez con caduta di quest’ultimo e vittoria del Dottore, nel 2016 il patatrac in casa Ducati, nel 2017 la doppietta Yamaha che confermò la superiorità della M1 nella prima fase della stagione, che però si rivelò alla lunga una fallace illusione. L’anno scorso poi è successo di tutto, dalla griglia di partenza con il vuoto alle spalle di Jack Miller perché tutti gli altri piloti avevano cambiato moto in extremis alla prima penalizzazione per Marquez reo di avere fatto retromarcia in griglia per riaccendere la moto che si era spenta, fino al contatto proprio fra Marc e Valentino Rossi. Emozioni un po’ folli, ma tutto sommato più divertenti dei ricorsi in carta bollata su dettagli tecnici come abbiamo visto nelle ultime settimane dopo il Qatar. Considerando tutto questo, nel 2019 che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…



