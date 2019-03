Diretta Motogp/ Streaming video e tv prove libere: cronaca e tempi (Gp Qatar 2019)

Dopo i test pre stagione, la Motogp torna in diretta e lo fa già oggi venerdì 8 marzo a Losail, dove vedranno disputate le prime prove libere del Gran premio del Qatar 2019, appuntamento di esordio della stagione del Motomondiale. Dopo tanta attesa finalmente la stagione delle due ruote riparte e gli appassionati non vedono l’ora di vedere in pista i propri beniamini, non paghi delle belle cose osservate solo pochi giorni fa proprio Losail per l’ultima sessione di test. La sfida sarà più che mai viva e tutti vorranno dare il massimo già nelle prime sessioni di Fp1 e Fp2 di quest’oggi. Dopo tutto, tutti hanno già preso confidenza con l’asfalto di Losail nei test invernali: ora però ci sarà il cronometro da tenere d’occhio. Ricordiamo allora subito a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire in diretta la Motogp e le prime prove libere del Gp del Qatar, facendo attenzione con il fuso orario esistente con l’Italia. Ecco che da calendario la prima Fp1 sarà attesa alle ore 13.40 italiane e durerà fino alle 14.25: per la Fp2 la classe regina sarà in pista invece dalle ore 18.00 alle ore 18.45.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE IN STREAMING VIDEO E TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Chi non si vuol perdere quindi le avventure dei protagonisti di questa stagione che sta prendendo il via dovrà munirsi di decoder, o godersi l‘offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video su tablet, smartphone o pc. Va poi ricordato che pure quest’anno non sarà possibile seguire Fp1 e Fp2 in diretta e in chiaro: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza almeno per oggi non avremo immagini in chiaro da Losail. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Come dicevamo prima l’attesa per questo primo appuntamento con il Mondiale della Motogp è tantissima benché certo solo pochi giorni fa tutti i protagonisti di questa stagione che sta prendendo il via si sono presentati a Losail per disputare i test. Qui quindi non sono mancati anche i due piloti Honda Marquez e Lorenzo, osservati speciali, e entrambi sulla via del ritorno dopo i diversi infortuni e interventi. Tutti gli appassionato sono infatti impazienti di scoprire come i due oltre al team campione del mondo sapranno gestire la grande rivalità che senza dubbio si accenderà e già da questo fine settimana al Gp del Qatar 2019. I riflettori però saranno puntati anche su altri protagonisti della Motogp: ecco quindi Valentino Rossi e Maverick Vinales, alfieri Yamaha in cerca di riscatto dopo alcune annate davvero deludenti. Attenzione però anche al duo tutto italiano in casa Ducati, dove al fianco di Dovizioso ora vediamo Petrucci, promosso dalla Pramac. Il pilota umbro ha fatto vedere grandi cose nei test pre stagionali e il suo feeling con il compagno di squadra pare davvero ottimo: che sia l’annata buona per la rossa? Difficile dirlo visto che non si è scesi ancora in pista: mettiamoci allora comodi, la diretta della Motogp per le prove libere di Fp1 e Fp2 del Gp del Qatar sta per avere inizio!



