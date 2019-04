Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere: i tempi (Gp Americhe 2019)

La diretta della MotoGp oggi ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio delle Americhe 2019 sul circuito di Austin, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per prima cosa ricordiamo tutti gli appuntamenti che ci attenderanno dunque dal Circuit of the Americas, ricordando che fra l’Italia e il Texas ci sono ben sette ore di fuso orario: si comincerà dunque con le prove libere FP1 alle ore 16.55 italiane, quando invece ad Austin saranno solamente le 9.55 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 21.10, cioè le 14.10 locali. Questa pista è particolarmente amata da Marc Marquez, che vanta l’impressionante record di sei vittorie su altrettante edizioni disputate nella MotoGp: un esame impegnativo per gli inseguitori, a cominciare da Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, i quali tuttavia se sapranno mettere in difficoltà Marquez nel suo “giardino” potranno sperare di essere protagonisti per tutta la stagione. Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La brutta notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Americhe non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla pista della città del Texas, che nel calendario del Motomondiale è uno dei “regni” indiscussi di Marc Marquez.

STREAMING MOTOGP, GP AMERICHE 2019: GLI EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp Americhe 2019 non sarà visibile in chiaro, ma solamente in differita e comunque solo per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro da Austin. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI AUSTIN

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta MotoGp, andiamo a presentare alcune notizie importanti circa il circuito di Austin. Una piccola annotazione va fatta subito sul nome della corsa: Gp Americhe, perché si corre sul Circuit of the Americas (COTA) e perché nel 2013, quando fu introdotto nel calendario iridato, esisteva ancora il Gp Usa a Laguna Seca. Poi il mitico tracciato californiano è uscito di scena, ma per Austin è rimasta valida la denominazione di Gp Americhe. Possiamo inoltre ricordare che sul tracciato texano si gareggia in senso antiorario, caratteristica particolarmente gradita a Marquez che ha un feeling eccellente con tutti i circuiti accomunati da queste caratteristiche. Per dare invece qualche numero, ricordiamo che il COTA misura 5,513 km ed è caratterizzato da 20 curve, delle quali 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale è quello del traguardo, che misura circa 1200 metri e termina in salita, circostanza che rende molto particolare la curva 1. Infine, ricordiamo che Austin è una delle sole tre piste su cui durante l’anno corrono sia la MotoGp sia la Formula 1: le altre sono il Montmelò e Silverstone.

GP AMERICHE 2019 MOTOGP: I PROTAGONISTI

Come detto, il Gp Americhe della MotoGp vedrà come uomo da battere Marc Marquez, e non potrebbe essere altrimenti per chi ad Austin ha fatto sei su sei da quando questa gara è stata introdotta nel calendario del Motomondiale, che era proprio il primo anno del numero 93 nella classe regina. L’anno scorso Marquez fu penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza, dunque pur avendo conquistato la pole position dovette partite dalla quarta casella, eppure nemmeno questo contrattempo gli impedì di dominare la gara, giungendo sul traguardo con un vantaggio di circa tre secondi e mezzo su Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha sarà anch’egli al centro dell’attenzione, ma per motivi opposti: nelle prime due gare della stagione è stato surclassato da Valentino Rossi, le gerarchie nel team giapponese dunque vedono in questo momento ancora in primo piano l’eterno Dottore di Tavullia. C’è poi attesa naturalmente anche per Andrea Dovizioso: vincitore in Qatar, sul podio a Termas de Rio Hondo, l’obiettivo in Texas sarà quello di fare meglio rispetto al quinto posto dell’anno scorso perché la Ducati ha bisogno di aumentare il livello di competitività sui circuiti che gradisce meno per puntare davvero al Mondiale. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2019 ad Austin sta per cominciare…



