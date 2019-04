Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live: pole e tempi (Gp Americhe 2019)

La MotoGp in diretta oggi, sabato 13 aprile, ci propone un grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2019 sul circuito di Austin, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del terzo appuntamento con il Motomondiale 2019 che in questi giorni la MotoGp sta vivendo sul Circuit of the Americas della nota città del Texas. Per gli appassionati italiani bisogna naturalmente tenere conto di sette ore di fuso orario, eccovi dunque una breve guida ai tanti appuntamenti della diretta MotoGp del sabato. Le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2019 della MotoGp dal circuito di Austin saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa con le prove ufficiali sul circuito che sorge nella città del Texas, unico appuntamento stagionale del Motomondiale negli Usa. Per tutti gli appassionati di motociclismo, ribadiamo dunque che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio delle Americhe c’è da segnalare tuttavia che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – il meccanismo è rimasto lo stesso degli anni passati. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento sul circuito di Austin per seguire in tv e streaming la MotoGp.

STREAMING MOTOGP, GP AMERICHE 2019: TUTTI GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, saranno naturalmente condizionati dalle sette ore di fuso orario che ci separano dal Texas: in ogni caso, per la giornata di oggi, sabato 13 aprile, è bene fare un riepilogo degli appuntamenti che, come d’altronde sempre al sabato, sono davvero tanti. Si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 16.55 italiane (9.55 locali), mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 20.30. A quel punto sarà iniziato una serata (italiana) molto intensa, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 21.10 e la Q2 alle ore 21.35. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2019 alcune novità nell’offerta Sky per le moto, ad esempio Mattia Pasini che entra nella squadra dei commentatori tecnici insieme ad Alex De Angelis e affiancherà Rosario Triolo per le categorie minori.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) ma non in tempo reale, come abbiamo già segnalato: il Gran Premio delle Americhe infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo anche per i non abbonati Sky ma in differita dalle ore 23.15. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, COSI ALLE QUALIFICHE

La giornata di venerdì si è conclusa con Maverick Vinales davanti a Marc Marquez nella classifica combinata dei tempi delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio delle Americhe. Il che è una notizia ai limiti del sensazionale, considerando che ad Austin il campione in carica della MotoGp si è sempre trovato a suo agio, tanto da aggiudicarsi tutte le edizioni che si sono disputate dal 2013 a oggi. Anche quest’anno lo spagnolo della Honda è il netto favorito per la vittoria e non saranno di certo i 44 millesimi di ritardo accusati dal connazionale della Yamaha al termine della Fp2 a impensierirlo. La Casa di Iwata dimostra comunque di essere sul pezzo, visto il terzo posto di Valentino Rossi che di solito nelle prove libere lo vediamo raramente nelle prime posizioni. Si è invece nascosta la Ducati che ha mandato in avanscoperta Jack Miller (quarto tempo per l’australiano in sella alla Desmosedici del team Pramac), con Dovizioso e Petrucci entrambi fuori dalla top 10. E che adesso dovranno fare gli scongiuri affinché la pioggia non condizioni la FP3: le previsioni meteo almeno per la mattinata non lasciano molte speranze e quindi c’è il grosso rischio di vedere entrambi i rappresentanti della Casa di Borgo Panigale in Q1. Le note liete per i colori italiani arrivano dall’ottavo tempo di Morbidelli e dal decimo di Bagnaia che invece confidano nell’arrivo del maltempo per avere la certezza di entrare comodamente in Q2. In difficoltà anche Jorge Lorenzo e Andrea Iannone ma ormai la loro presenza nelle retrovie è diventata una triste costante: il maiorchino – anche per colpa delle cadute, degli infortuni e dell’avanzare dell’età – è ormai un lontano parente del campione ammirato fino a pochi anni fa, mentre il centauro abruzzese continua a litigare con l’Aprilia. La KTM sorride grazie a Pol Espargaro che è riuscito ad acciuffare il settimo posto appena dietro al connazionale Alex Rins (Suzuki).

DIRETTA MOTOGP, GP AMERICHE 2019: LA STORIA AD AUSTIN

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, qualche cenno storico sul Gran Premio di Austin, che d’altronde è in calendario da pochi anni. Innanzitutto va notato che la gara texana è rimasta l’unica sul suolo degli Usa in calendario per il Motomondiale dopo che nel giro di pochi anni e per vari motivi sono uscite sia Laguna Seca sia Indianapolis. Resiste così solo il Circuit of the Americas – per questo motivo il Gp è denominato ‘delle Americhe’ – che è stato costruito nel 2012 per ospitare la tappa americana della Formula 1 e dal 2013 ospita pure la MotoGp, che così quell’anno ebbe ben tre tappe in America, prima delle altrui defezioni. La storia di Austin dunque è piuttosto breve e nella classe regina ha un solo assoluto dominatore: Marc Marquez. Infatti il pilota spagnolo della Honda ha vinto tutte e sei le edizioni della corsa disputate dal 2013 al 2018 nella classe regina e quindi nessun altro pilota della MotoGp ha mai trionfato da queste parti. Marc stavolta arriva in Texas lanciato dalla vittoria di Termas de Rio Hondo e già in testa alla classifica, dunque avrebbe l’occasione per allungare ulteriormente questo vantaggio. I piloti italiani ad Austin ovviamente non hanno mai vinto in MotoGp, ma nelle ultime stagioni sono almeno arrivate numerose vittorie tra Moto3 e Moto2 grazie a Romano Fenati, Franco Morbidelli e Francesco Bagnania: quest’anno riusciremo a spezzare questo digiuno anche nella top class? Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio delle Americhe 2019 sul circuito di Austin sta per cominciare…



