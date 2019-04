Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2019: oggi il Gp Americhe ad Austin

Che volto assumerà la classifica MotoGp dopo il Gp Americhe 2019 che oggi sarà il terzo atto della nuova stagione sul circuito di Austin, in Texas? L’inizio del nuovo Mondiale MotoGp è stato all’insegna di Marc Marquez e Andrea Dovizioso, già i principali protagonisti delle ultime due stagioni, che si stanno confermando ancora una volta ai vertici della classifica MotoGp. Dopo la vittoria ottenuta a Termas de Rio Hondo, Marquez è il leader della classifica Piloti con 45 punti, frutto anche del secondo posto ottenuto nella prima gara in Qatar. Dovizioso invece aveva vinto a Losail e poi è stato terzo in Argentina, di conseguenza in classifica è secondo con 41 punti: Austin tradizionalmente è una tappa del Motomondiale favorevole a Marquez, che sul Circuit of the Americas ha vinto tutte le sei edizioni finora disputate, dunque allo spagnolo spetta il compito di confermarsi, la Ducati dal canto suo cercherà di limitare i danni e in caso invece di vittoria sarebbe un messaggio davvero importante “inviato” alla Honda.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI DI MARQUEZ E DOVIZIOSO

La classifica MotoGp per ora dunque vede Marc Marquez e Andrea Dovizioso come protagonisti assoluti, ma certamente fa piacere anche trovare Valentino Rossi al terzo posto con 31 punti: quinto posto in Qatar con eccellente rimonta dopo qualifiche pessime, poi un bel secondo posto in Argentina, il Dottore è sempre fra i migliori ed è anche il punto di riferimento della Yamaha. Alle spalle di Valentino, troviamo un positivo Alex Rins, quarto con 24 punti: il pilota Suzuki è stato quarto e quinto nelle prime due gare, confermando le buone sensazioni già emerse nei test invernali, anche se naturalmente immaginare che possa davvero lottare per la vittoria nella classifica Mondiale appare complicato. Seguono Danilo Petrucci e Cal Crutchlow, rispettivamente quinto con 20 punti e sesto a quota 19, i due bocciati di inizio stagione sono invece Maverick Vinales e Jorge Lorenzo, che hanno invece raccolto appena 9 e 7 punti a testa.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2019

1. Marc Marquez 45

2. Andrea Dovizioso 41

3. Valentino Rossi 31

4. Alex Rins 24

5. Danilo Petrucci 20

6. Cal Crutchlow 19

7. Takaaki Nakagami 16

8. Jack Miller 13

9. Aleix Espargaro 13

10. Pol Espargaro 10

11. Maverick Vinales 9

12. Fabio Quartararo 8

13. Joan Mir 8

14. Jorge Lorenzo 7

15. Franco Morbidelli 5

16. Miguel Oliveira 5

17. Franco Bagnaia 2

18. Andrea Iannone 2

19. Johann Zarco 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA