Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live: vincitore e podio (Gp Americhe 2019)

MotoGp in diretta oggi, domenica 14 aprile, con il Gran Premio delle Americhe 2019 sul circuito di Austin, che costituisce il terzo appuntamento con il Motomondiale 2019. Siamo dunque negli Stati Uniti, su un tracciato che in passato ha sempre dato gloria a Marc Marquez, ma oggi che cosa potrà succedere? Gli appassionati dovranno prestare attenzione agli orari, inevitabilmente anomali a causa di sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Texas: i semafori si spegneranno alle ore 21.00 italiane, che corrispondono alle 14.00 locali, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, in base naturalmente alla griglia di partenza emersa ieri, sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,26 km, dal momento che ogni giro della pista statunitense misura 5.513 metri ed è dunque una fra le più lunghe fra tutte quelle in calendario, caratterizzata inoltre da undici curve a sinistra e nove a destra, dunque 20 in totale, anche questo un numero decisamente alto, ma che si spiega appunto con la lunghezza della pista, che alterna tratti tortuosi ad altri senza dubbio più veloci. Ricordando in breve gli appuntamenti, la diretta MotoGp inizierà già alle ore 16.40 italiane con l’immancabile warm-up. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Austin saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa negli Stati uniti. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la brutta notizia è che le gare del Gran Premio delle Americhe non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, ma questo è d’altronde un aspetto al quale siamo abituati.

STREAMING MOTO GP, GP AMERICHE: IN CHIARO E SUL SATELLITE

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Americhe 2019 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 20.00 e con la MotoGp in programma alle ore 22.30, mentre non sarà visibile il warm-up. Si tratterà comunque di una differita molto ridotta, visto che “scatterà” appena un’ora e mezza dopo l’effettivo via alla gara di Austin. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

I TEMI CALDI

Solo la pioggia può fermare Marc Marquez: questo il responso del sabato di Austin che ha visto il campione del mondo in carica della MotoGp conquistare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe senza colpo ferire. Nessuno è stato in grado di impensierire seriamente lo spagnolo che per l’82^ volta in carriera partirà davanti a tutti (considerando anche le annate in 125 e Moto2). L’unico a mettere in riga Marquez è stato Giove Pluvio che nella mattinata si è scatenato riversando tutta la sua furia sul COTA e nei dintorni, con una tempesta di fulmini e saette che ha costretto gli organizzatori a cancellare le libere 3 di tutte le classi. Poi, per fortuna, la perturbazione si è allontanata e il miglioramento delle condizioni climatiche ha consentito almeno il regolare svolgimento delle qualifiche. Con il primo colpo di scena che arriva già al termine della Q1: Andrea Dovizioso manca clamorosamente l’ingresso nella seconda manche finendo dietro al compagno di box Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo che improvvisamente si è ricordato di essere un campione e ha piazzato il colpo di reni beffando il forlivese che così partirà addirittura dalla tredicesima casella sulla griglia di partenza. Come avevamo già accennato all’inizio, la Q2 si è trasformata in una sorta di Marquez contro se stesso, gli avversari si sono dovuti accontentare delle briciole con Valentino Rossi che ha conquistato un’ottima prima fila in ottica gara, per il podio bisognerà fare i conti anche con Cal Crutchlow e Maverick Vinales che in extremis ha acciuffato la seconda fila. Sarà comunque interessante vedere fin dove potrà rimontare il Dovi e se sarà in grado di accodarsi al gruppetto di testa nonostante l’handicap di dover partire così indietro. Grande curiosità per la KTM che ha conquistato la quinta casella sullo schieramento con il brillante Pol Espargaro: chissà se la moto della casa austriaca sarà capace di ripetere l’exploit anche sulla distanza dei 20 giri (110 chilometri circa)…

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA AD AUSTIN…

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Americhe 2019, possiamo fare un salto indietro di un anno per scoprire che cosa era successo dodici mesi fa ad Austin. Al sabato Marc Marquez aveva conquistato la pole position, ma poi era stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per avere ostacolato un altro pilota. Questo imprevisto rese più interessante la gara, almeno nei suoi primi giri: infatti ben presto Marquez confermò una volta di più la sua totale superiorità sul Circuit of the Americas e dunque nemmeno la partenza ad handicap gli impedì di conquistare una trionfale vittoria con ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo. Le posizioni a dire il vero furono tutte ben definite, perché i centauri arrivarono sul traguardo uno per volta e mancarono le emozioni nel finale: secondo posto per Maverick Vinales a 3”5 dal connazionale, terzo gradino del podio per Andrea Iannone – allora in sella a una Suzuki – con poco meno di sette secondi di ritardo da Marquez, quarto Valentino Rossi a nove secondi e mezzo, infine quinto posto per Andrea Dovizioso a oltre 13 secondi dal vincitore, con una Ducati che fu dunque solamente la quarta forza. Le cose stavolta andranno meglio per Borgo Panigale? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio delle Americhe 2019 sul circuito di Austin sta per cominciare…



