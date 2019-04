Marquez, video caduta GP Americhe/ MotoGp, scivolata: Rossi e Dovizioso ringraziano..

Caduta di Marc Marquez nel Gran Premio delle Americhe 2019. Proprio quando il pilota della Honda si era messo in modalità fuga davanti al gruppetto di Rossi, Rins e Miller, arriva il colpo di scena: cade in curva 12, lasciando la testa della gara a Valentino. Si è aperta la battaglia per la vittoria, ma questo importa poco al campione del mondo in carica, disperato per quanto accaduto in pista a dodici giri dalla fine. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che la caduta è avvenuta proprio mentre era in testa e libero dalle pressioni. Inoltre, Marquez aveva accumulato un bel bottino di secondi di vantaggio sugli avversari. Ma proprio mentre faceva gara a sé è caduto, spalancando al pilota della Yamaha le porte del primato. Una scivolata incredibile e improvvisa lo ha tradito, rovinando la sua gara, terza prova del Motomondiale di MotoGp. E questo potrebbe rivelarsi un errore davvero pesantissimo in ottica Mondiale.

MARQUEZ, CADUTA GP AMERICHE: ROSSI E DOVIZIOSO RINGRAZIANO

Marc Marquez ha anche provato a ripartire per provare a rimediare alla sua scivolata, ma si è dovuto arrendere e rientrare ai box. La scivolata ha costretto al ritiro il pilota spagnolo, che non è riuscito a rimettere in moto la sua onda. Al momento della caduta Marquez era in testa con oltre 4 secondi di vantaggio su Valentino Rossi, che quindi si è preso il primo posto della gara. Un episodio incredibile anche perché in quella fase della gara stava dominando con ampio margine. In maniera inattesa è scivolato a terra e quindi ha detto addio al sogno di vincere in Texas per la settima volta consecutiva. Ora il rischio di perdere la testa della classifica nel Motomondiale di MotoGp è concreto per Marquez, soprattutto se dovesse vincere Valentino Rossi la gara di Austin. Ma anche Andrea Dovizioso sta recuperando. E quindi tutto si riapre in chiave Mondiale…





© RIPRODUZIONE RISERVATA