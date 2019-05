Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, verso Gp Spagna 2019: Dovizioso a +3 su Rossi

La classifica di MotoGP in vista del Gran Premio di Spagna 2019, che si correrà sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, sorride al leader Andrea Dovizioso ma vede anche la presenza di tre piloti nello spazio di 5 punti: siamo solo alla quarta gara stagionale e inevitabilmente le distanze sono ancora ridotte, ma forse mai come quest’anno c’è la sensazione di potersi divertire con più protagonisti a giocarsi il titolo piloti. Dovizioso ha 54 punti, Valentino Rossi lo tallona da molto vicino con 51; occupa la terza piazza del podio il sorprendente Alex Rins che si trova a quota 49. Marc Marquez, campione in carica e dominatore degli ultimi anni della MotoGp, deve per il momento accontentarsi del quarto posto con 45 punti a causa della caduta di Austin; dopo lo spagnolo si apre una sorta di voragine fatta di 15 punti di margine, Danilo Petrucci è il centauro che apre una seconda parte della classifica MotoGp. A Jerez dunque ci sono tre piloti che potrebbero prendere il primo posto, strappandolo dalle mani di Dovizioso: vedremo allora come andranno le cose nel corso del Gp di Spagna 2019.

CLASSIFICA MOTOGP: DOVIZIOSO TALLONATO

Abbiamo detto, nel presentare la classifica MotoGp, che nel Gran Premio di Spagna 2019 tre piloti corrono per prendersi il primo posto: Valentino Rossi ha recuperato punti a Dovizioso sia in Argentina che ad Austin, vincendo la gara sarebbe sicuramente primo a prescindere dalla posizione del forlivese della Ducati. Discorso diverso per Rins, il vincitore del Gp delle Americhe: il centauro della Suzuki infatti sarebbe primo con la vittoria, a pari punti in caso di seconda piazza per il Dovi (ma con più vittorie) oppure in solitaria qualora Dovizioso dovesse arrivare dal terzo posto in giù. La vittoria non sarebbe sufficiente a Marquez: il pilota della Honda dovrebbe anche sperare in un Dovizioso almeno terzo per appaiarlo, e ovviamente queste combinazioni non tengono conto di altri piazzamenti possibili nel Gp di Spagna 2019 o di eventuali cadute. Per esempio – e con tutti gli scongiuri del caso – qualora il leader della classifica MotoGp dovesse finire a terra a Jerez, lo stesso Petrucci potrebbe sorpassarlo ma dovrebbe vincere la gara, e per il primo posto in graduatoria dovrebbe sperare in un flop totale da parte degli altri tre.

CLASSIFICA MOTOGP (PRIME POSIZIONI)

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 54

2. Valentino Rossi (Yamaha) 51

3. Alex Rins (Suzuki) 49

4. Marc Marquez (Honda) 45

5. Danilo Petrucci (Ducati) 30

6. Jack Miller (Ducati) 29

7. Takaaki Nakagami (Honda) 22

8. Cal Crutchlow (Honda) 19

9. Pol Espargarao (KTM) 18

10. Fabio Quartararo (Yamaha) 17



