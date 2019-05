E’ arrivato il momento di considerare la classifica per la Motogp: questa domenica infatti il motomondiale fa tappa a Le Mans per disputare il Gran premio di Francia 2019 e gli appassionati sono impazienti di scoprire chi salirà sul primo gradino del podio e chi si confermerà pure leader della stagione 2019 appena gli inizi. La situazione in graduatoria è infatti ben confusa alla vigilia di questo quinto banco di prova del Motomondiale: la prima posizione vede al momento proprio il campione in carica della Motogp Marc Marquez, salito in vetta grazie al successo ottenuto a Jerez de la Frontera pochi giorni fa. Lo spagnolo della Honda però ha appena 70 punti e quindi uno solo di vantaggio su Alex Rins, il vincitore a sorpresa della gara a stelle strisce: terzo gradino del podio poi per Andrea Dovizioso che con la Ducati ha finora messo a tabella per la classifica della Motogp 67 punti.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Con distacchi così risicati al vertice della classifica Motogp riservata ai piloti, capiamo bene perché il Gp di Francia 2019 di questa domenica si annuncia così determinante. Di fatti ancora nessuno ha tentato la fuga in alto, ma certo la pista di Le Mans poterebbe essere favorevole al campione del mondo in carica della Motogp, per involarsi verso l’alto. Intanto pure alle spalle del podio la classifica della Motogp è infuocata e già alla quarta piazza ecco che scalpita Valentino Rossi che con la Yamaha ha messo assieme 61 punti, pur lamentando una M10 non al top. Quinto e sesto piazzamento quindi nella graduatoria poi per Danilo Petrucci e Maverick Vinales i secondi di Ducati e Yamaha, che registrano invece rispettivamente 41 e 30 punti: alle spalle dello spagnolo ecco che poi i distacchi si fanno ancora una volta risicati. Possiamo comunque segnalare che chiudono la top ten della classifica della Motogp Miller, Nakagami, Cruchtlow e Morbidelli, con il pilota italiano della Yamaha di fabbrica fermo a quota 35 punti. Da segnalare poi prima di dare la parola a Le Mans per il Gp di Francia 2019, la sola 14^ posizione della Honda di Jorge Lorenzo e il 20^ piazzamento di Iannone.

CLASSIFICA MOTOGP (PRIME POSIZIONI)

1. Marc Marquez (Honda) 70

2. Alex Rins (Suzuki) 69

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 67

4. Valentino Rossi (Yamaha) 61

5. Danilo Petrucci (Ducati) 41

6. Maverick Vinales (Yamaha) 30

7. Jack Miller (Ducati) 29

8. Takaaki Nakagami (Honda) 29

9. Cal Crutchlow (Honda) 27

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 25



