Diretta MotoGp/ Streaming video prove libere: tempi e classifica (Gp Francia 2019)

La diretta della MotoGp oggi ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi, venerdì 17 maggio 2019, per quanto riguarda la diretta MotoGp sul circuito Bugatti, tracciato più breve ricavato parzialmente dallo storico Circuit de la Sarthe che ospita la 24 Ore. Si comincerà dunque con le prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino dal momento che, gareggiando in Francia, naturalmente avremo per gli appassionati italiani i normali orari europei, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10. Le Mans ci dirà come evolverà la stagione della Motogp, al momento molto equilibrata anche se per merito soprattutto della caduta di Marc Marquez ad Austin mentre il campione del Mondo sembrava destinato a sicura vittoria.

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La brutta notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Francia non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla storica pista di Le Mans, dove proseguirà una stagione che fino a questo momento sembra molto avvincente.

STREAMING MOTOGP, GP FRANCIA 2019: EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp Francia 2019 non sarà visibile in chiaro, ma solamente in differita e comunque solo per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro da Le Mans. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI LE MANS

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta MotoGp, andiamo a presentare alcune notizie importanti circa il circuito di Le Mans. Innanzitutto osserviamo che questo tracciato è piuttosto breve dal momento che ogni giro della pista francese misura 4.185 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e nove a destra, dunque quattordici in totale, che non sono poche per un tracciato così breve, da ripetere infatti per ben 27 volte in gara. Due anni fa ci fu il dominio praticamente totale della Yamaha, fin dal primo e secondo posto di Macerick Vinales e Valentino Rossi nelle prove, poi i due piloti ufficiali lottarono per la vittoria fino all’ultimo giro, quando la caduta del Dolore dimezzò il dominio Yamaha in termini di risultati. L’anno scorso invece discorso molto diverso, con la vittoria della Honda di Marc Marquez davanti alla Ducati di Danilo Petrucci e alla Yamaha proprio di Valentino Rossi, di conseguenza è difficile identificare una singola moto di riferimento a Le Mans. Spesso questa pista è stata favorevole alla Yamaha, che avrebbe davvero bisogno di tornare alla vittoria.

GP FRANCIA 2019 MOTOGP: I PROTAGONISTI

Il Gp Francia della MotoGp vedrà come uomo più atteso Marc Marquez, sia perché il campione del Mondo ha vinto a Le Mans nel 2018 sia perché è il leader della classifica anche in questa stagione della MotoGp, nonostante la caduta che a metà aprile ad Austin lo ha privato di una vittoria praticamente certa. Marquez in Texas avrebbe potuto andare in fuga, ma è comunque tornato al comando vincendo successivamente il Gran Premio di casa a Jerez de la Frontera davanti a un eccellente Alex Rins, secondo anche nella generale alle spalle del connazionale iridato in carica. Non sono lontani nemmeno Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, tutti racchiusi nello spazio di soli nove punti da Marquez. Quattro piloti per di più di altrettante Case differenti: la MotoGp è affascinante anche per questo e ad esempio è stridente il confronto con il dominio assoluto della Mercedes in Formula 1, dove a metà maggio il Mondiale rischia di essere già finito. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2019 a Le Mans sta per cominciare…



