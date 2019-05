Diretta MotoGp/ Streaming video prove libere: tempi e classifica (Gp Spagna 2019)

La diretta della MotoGp oggi ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi, venerdì 3 maggio 2019, sullo storico circuito dell’Andalusia: si comincerà dunque con le prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino dal momento che, gareggiando in Spagna, per la prima volta in stagione avremo per gli appassionati italiani i normali orari europei, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10. Per adesso in MotoGp regna l’equilibrio, pur favorito dalla caduta di Marc Marquez ad Austin che ha impedito al campione del Mondo in carica di andare in fuga. Il cammino è d’altronde ancora lunghissimo, anzi in un certo senso possiamo dire che proprio da Jerez entra nel vivo la stagione dopo le prime tre gare extra-europee: sono attesi i primi importanti sviluppi sulle moto, inoltre si comincia proprio dal Gp Spagna a scendere in pista ogni due settimane, dopo gli intervalli più ampi che hanno separato finora i vari Gran Premi. Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La brutta notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Spagna non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla storica pista di Jerez de la Frontera, che nel calendario del Motomondiale è il primo dei quattro appuntamenti stagionali in Spagna.

STREAMING MOTOGP, GP SPAGNA 2019: GLI EVENTI IN CHIARO

Come al solito il programma del venerdì per la MotoGp prevede i primi due turni delle prove libere che aprono il weekend. Vediamo allora nel dettaglio gli orari di queste sessioni nel dettaglio, ricordando che finalmente non ci saranno più problemi di fuso orario, dal momento che la MotoGp sbarca per la prima volta dell’anno in Europa e gli orari saranno dunque quelli più classici. Come abbiamo detto prima, il Gp Spagna 2019 non sarà visibile in chiaro, ma solamente in differita e comunque solo per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro da Jerez. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI JEREZ

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta MotoGp, andiamo a presentare alcune notizie importanti circa il circuito di Jerez. Diciamo innanzitutto che questa sarà la prima gara europea della stagione del Motomondiale e anche il primo dei ben quattro appuntamenti previsti in Spagna, quello che ha l’onore della denominazione ufficiale di Gp Spagna, anche perché Barcellona, Aragona e Valencia sono tutti entrati in calendario più tardi. Il circuito è notissimo, facendo parte del calendario iridato da oltre 30 anni (prima edizione nel 1987): il tracciato di Jerez è piuttosto breve dal momento che ogni giro della pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito, da ripetere quindi ben 25 volte in gara – anche se da questo punto di vista bisogna sottolineare che c’è stata una riduzione, in passato i giri previsti in gara erano 27.

GP SPAGNA 2019 MOTOGP: I PROTAGONISTI

Il Gp Spagna della MotoGp vedrà come uomo più atteso Marc Marquez, sia perché il campione del Mondo sarà padrone di casa, sia perché ha vinto a Jerez nel 2018 ed infine perché è atteso al riscatto dopo la caduta che tre settimane fa ad Austin lo ha privato di una vittoria praticamente certa. Marquez in Texas avrebbe potuto andare in fuga, invece si ritrova solamente quarto alle spalle di Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Alex Rins. Sono dunque questi gli altri tre nomi da seguire con grande attenzione nel weekend di Jerez de la Frontera. Andrea Dovizioso ci arriva da leader del Mondiale e naturalmente deve cercare il migliore risultato possibile anche su una pista che negli scorsi anni non gli ha mai portato troppa fortuna, se vorrà essere competitivo con Marquez sulla distanza di un intero campionato. L’eterno Valentino Rossi sta surclassando il compagno di squadra Maverick Vinales, confermandosi punto di riferimento della Yamaha: basterà per sognare il decimo titolo iridato? Infine Alex Rins, che con la vittoria ad Austin ha dimostrato che quest’anno la Suzuki potrà fare grandi cose. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2019 a Jerez sta per cominciare…



