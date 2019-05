Diretta MotoGp/ Streaming video SKY, gara live: vincitore e podio (GP Francia 2019)

La MotoGp è in diretta anche oggi, domenica 19 maggio, con il Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento con il Motomondiale 2019. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 – classico orario dei Gran Premi europei della classe regina -, quando è in programma appunto la partenza della MotoGp, sulla distanza di 27 giri per un totale di 112,995 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato dell’autodromo che sorge nella località della Sarthe misura 4,185 chilometri con quattordici curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra. Siamo sul Circuito Bugatti e queste caratteristiche sono solamente in parte condivise con il più lungo tracciato che ospita la leggendaria 24 Ore automobilistica di Le Mans, cioè il Circuit de la Sarthe. Ricordiamo che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione. Per ora infatti le gerarchie sono ancora fluide: per di più Le Mans non è mai stata una pista con un dominatore definito, dunque sarà davvero interessante scoprire chi avrà la meglio oggi.

La gara del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGp, è attesissima dai tifosi perché stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione e la classifica è apertissima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Le Mans saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Francia in una località leggendaria per tutti gli appassionati degli sport motoristici. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la brutta notizia è che le gare del Gran Premio di Francia non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, ma questo è d’altronde un aspetto al quale siamo abituati.

STREAMING MOTOGP, GP FRANCIA

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Francia 2019 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 11.45 e con la MotoGp in programma alle ore 14.45, mentre non sarà visibile il warm-up. Si tratterà comunque di una differita molto ridotta, visto che ci terrà compagnia in pratica con appena tre quarti d’ora di ritardo e la partenza sarà visibile a tutti praticamente al momento dell’arrivo “reale”. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP FRANCIA MOTOGP, IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Naturalmente la diretta MotoGp per il Gp Francia 2019 ha come base di partenza i verdetti delle qualifiche disputate ieri a Le Mans. Le notizie sono positive per Marc Marquez e per la Ducati: infatti troviamo lo spagnolo della Honda in pole position, però inseguito da ben tre centauri di Borgo Panigale, a cominciare da Danilo Petrucci che già l’ano scorso fu secondo a Le Mans e quest’anno – passato dal team Pramac alla Ducati ufficiale – proverà ad impegnare ancora più a fondo Marquez. Terzo Jack Miller e quarto Andrea Dovizioso, possiamo dire con ragionevole certezza che fin qui è stata la Ducati la moto migliore a Le Mans, anche se pure in Francia si dovrà fare i conti con un Marquez che riesce sempre a mettere quel qualcosa in più grazie al suo straordinario talento. In generale tante buone notizie per l’Italia, considerando anche il quinto posto di Valentino Rossi (ben sei posizioni davanti a Maverick Vinales) e il sesto di Franco Morbidelli. Verrebbe da dire: Marquez contro tutti…

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A LE MANS

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Francia 2019, possiamo fare un salto indietro di un anno per scoprire che cosa era successo dodici mesi fa a Le Mans. Al sabato era stato Johann Zarco a conquistare la pole position per la gioia del pubblico di casa, ma il centauro francese in gara non avrebbe poi visto il traguardo, al pari di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Cadute dunque a caratterizzare in modo particolare la gara che per il resto invece ha emesso verdetti molto chiari: la vittoria era andata a Marc Marquez con oltre due secondi di vantaggio su un eccellente Danilo Petrucci. Il podio fu per due terzi italiano, per merito di Petrux e anche di Valentino Rossi, grande protagonista della domenica con una grande rimonta dal nono posto di partenza ma staccato di oltre cinque secondi da Marquez. Fu però soprattutto la Ducati Pramac a festeggiare una grande domenica, perché oltre al secondo posto di Petrucci ci fu anche la quarta posizione di Jack Miller per il team satellite della Ducati. Le cose stavolta come andranno per tutti i protagonisti più attesi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA