Diretta MotoGp/ Streaming video SKY, gara live: vincitore e podio (GP Spagna 2019)

La MotoGp è in diretta anche oggi, domenica 5 maggio, con il Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento con il Motomondiale 2019, il primo in Europa e anche primo dei ben quattro che da qui al termine della stagione avranno luogo in terra iberica. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 – classico orario dei Gran Premi della classe regina -, quando è in programma appunto la partenza della MotoGp, sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito di Jerez (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri). Da notare che fino a due anni fa la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, poi c’è stato un taglio di due giri e dunque circa 9 km in meno. Ricordiamo che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione. Sarà dunque bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino sulla pista intitolata alla memoria di Angel Nieto, tredici volte campione del mondo (anche se sempre nelle classi minori), prima leggenda del motociclismo spagnolo.

La MotoGp dunque torna protagonista e l’attesa di tifosi e appassionati naturalmente è grande, perché stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione e la classifica è apertissima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Jerez de la Frontera saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Spagna per il primo dei quattro Gp previsti in terra iberica. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la brutta notizia è che le gare del Gran Premio di Spagna non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, ma questo è d’altronde un aspetto al quale siamo abituati.

STREAMING MOTO GP, GP SPAGNA: LA MOTOGP IN CHIARO

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Spagna 2019 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 14.00 e con la MotoGp in programma alle ore 17.00, mentre non sarà visibile il warm-up. Si tratterà comunque di una differita molto ridotta, visto che ci terrà compagnia con la Moto3 fin da quando a Jerez staranno gareggiando le MotoGp. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP SPAGNA MOTOGP, IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Naturalmente la diretta MotoGp per il Gp Spagna 2019 ha come base di partenza i verdetti delle qualifiche disputate ieri a Jerez. Un verdetto a dire il vero decisamente anomalo, dal momento che abbiamo in pole position Fabio Quartararo davanti a Franco Morbidelli. Un sabato trionfale per il team satellite della Yamaha che ha firmato una clamorosa doppietta, mostrando le qualità sia del francese sia dell’italiano, due talenti rampanti della nuova MotoGp. Naturalmente però resta da capire se Quartararo e Morbidelli potranno essere protagonisti anche sulla distanza della gara, anche perché alle loro spalle incombono i nomi più affermati, a cominciare da Marc Marquez. Il campione del Mondo in carica è infatti terzo e completa la prima fila, ma forse dovrà temere soprattutto Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, che scattano rispettivamente dal quarto e dal quinto posto. Dunque Yamaha in evidenza, purtroppo con l’eccezione di Valentino Rossi che sarà infatti costretto a una scomoda rimonta dal tredicesimo posto. Difficoltà anche per la Suzuki: Alex Rins scatterà dal nono posto, ripetere l’exploit di Austin sembra decisamente complicato per lo spagnolo…

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A JEREZ

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Spagna 2019, possiamo fare un salto indietro di un anno per scoprire che cosa era successo dodici mesi fa a Jerez. Al sabato era stato Cal Crutchlow a conquistare un po’ a sorpresa la pole position, ma la gara avrebbe poi stravolto ogni gerarchia, soprattutto a causa della clamorosa caduta a tre di Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso al 17° giro, generata da un contatto fra i due spagnoli che travolsero anche l’incolpevole Andrea, trascinandolo con loro nella ghiaia alla curva Dry Sack, curiosamente da quest’anno dedicata proprio a Pedrosa, che d’altronde in carriera ha vinto ben quattro volte a Jerez. Va detto che al momento della triplice caduta era già al comando Marc Marquez, che però naturalmente ne approfittò per ottenere una facile vittoria e un deciso allungo su Dovizioso nel Mondiale. Secondo Johann Zarco con un distacco di oltre cinque secondi dal vincitore, terzo gradino del podio per Andrea Iannone precedendo Danilo Petrucci e Valentino Rossi. Le cose stavolta andranno meglio per Borgo Panigale? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito di Jerez sta per cominciare…



