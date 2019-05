MAX BIAGGI, MORTO IL PAPÀ/ Foto, “non sono arrivato in tempo: non me lo perdonerò”

Morto il padre di Max Biaggi: lutto per il campione di motociclismo che ha dato l’annuncio del decesso dell’amato papà Pietro con un post molto toccante su Instagram. Max Biaggi non è riuscito a dare l’ultimo saluto al padre, come ha ammesso lui stesso esprimendo profondo rammarico. Fino a ieri, infatti, Max si trovava in Francia per seguire da vicino il weekend di gara del suo Max Racing Team in Moto3. Poi il precipitare delle condizioni del padre, con la corsa per rientrare il prima possibile a Roma testimoniata anche dalle Storie pubblicate su Instagram in cui il centauro incitava il papà a tenere duro in attesa del suo arrivo dalla Francia. Purtroppo papà Pietro non ce l’ha fatta: Max Biaggi è arrivato troppo tardi e ha deciso di salutare il proprio genitore, descritto da Sky Sport come “un uomo verace” nonché “il vero artefice della carriera” del figlio.

MAX BIAGGI, MORTO IL PAPÀ

Una foto straziante quella pubblicata da Max Biaggi: mano nella mano con quella annerita del padre ormai morto e a commento di questo scatto delle parole che fanno molto male. Max ha scritto:”Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io, non lo sono proprio. Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo…….. ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco”. Biaggi ha chiosato:”Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe. Massimiliano”.





