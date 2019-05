Moto3, Antonelli del Sic58, trionfa a Jerez/ Video, successo del team Simoncelli

Grande soddisfazione per il team Sic58 che ha ottenuto la sua prima vittoria iridata. La gara di Moto3 sul circuito di Jerez si è conclusa con la vittoria di Niccolò Antonelli, pilota del team creato dal Paolo Simoncelli, il padre del compianto Marco, morto in Malesia nel 2011, che ha tagliato il traguardo prima dei colleghi, precedendo tra l’altro il compagno di scuderia Tatsuki Suzuki. Il giapponese voluto fortemente da Simoncelli senior, ha ottenuto il suo primo storico podio in carriera, a conferma di un’evoluzione positiva a dir poco sorprendente. Una storia meravigliosa quella della doppietta del team Sic58, che giunge tra l’altro sul circuito, quello spagnolo, dove 15 anni fa, il 2 maggio del 2004, Marco Simoncelli ottenne la sua prima vittoria nell’allora classe 125. E pensare, come scrive l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che Antonelli e Suzuki non si sopportavano, mentre ora sono grandi amici grazie all’ottimo lavoro svolto dal team di Sic senior, che è riuscito a creare un gruppo unito oltre che vincente. In fondo il video della vittoria di Antonelli

MOTO3, IL TEAM SIMONCELLI SIC58, TRIONFA A JEREZ

Terzo posto per Celestino Vietti del team di Valentino Rossi Sky-VR46, mentre da segnalare un incidente fortunatamente senza conseguenze per Marcos Ramirez, che a pochi giri dalla bandiera a scacchi, dopo un contatto con la ruota posteriore proprio di Antonelli, è caduto lungo il rettilineo, e solo per fortuna nessuno l’ha investito o si è fatto male. Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare l’amaro ottavo posto di Lorenzo Dalla Porta dopo essere partito dalla pole position, il decimo di Andrea Migno e il 16esimo di Dennis Foggia, che ha ricevuto la penalità “long lap run” durante la gara. Niccolò Antonelli è tornato alla vittoria dopo 3 anni dall’ultima volta (Qatar 2016). Da segnalare anche la caduta dello spagnolo Jaume Masià su KTM Bester, ex leader della classifica generale, ora presieduta dal connazionale Canet, oggi quarto. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA VITTORIA DI ANTONELLI





