MOURINHO NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA/ L’Equipe: “Offerto un triennale”

José Mourinho nuovo allenatore della Roma? La clamorosa indiscrezione arriva da “L’Equipe”, il quotidiano francese secondo cui il portoghese sarebbe uno dei papabili successori di Claudio Ranieri alla Roma. E la mente non può non ritornare alle frizioni tra l’attuale allenatore capitolino e lo Special One, almeno apparentemente archiviate all’epoca dell’esonero di Ranieri dal Leicester che soltanto l’anno prima aveva portato ad una miracolosa vittoria della Premier League che ha fatto storia. Ma gli incroci tra Mou e gli allenatori italiani non sono finiti: il nome associato alla panchina dei giallorossi con maggiore insistenza in queste settimane è stato infatti quello di antonio Conte. anche in questo caso non siamo in presenza di un rapporto propriamente idilliaco – per usare un eufemismo – tra i due: dopo le scaramucce in Inghilterra Conte e Mourinho si contendono anche la Roma?

MOURINHO: “LA ROMA HA OFFERTO UN TRIENNALE”

Quel che è certo è che, dopo la fine dell’esperienza al Manchester United, José Mourinho non ha intenzione di restare ai box ancora a lungo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra lo Special One e la dirigenza della Roma, decisa dal prossimo anno – indipendentemente dalla qualificazione in Champions League – ad imprimere una svolta importante alla squadra offrendo, perché no, un contratto triennale all’ex allenatore dell’Inter. Eppure sono gli stessi francesi ad insinuare un dubbio sulla possibilità di rivedere Mourinho in Italia: non è da escludere – sottolinea infatti L’Equipe – che a mettere in giro la voce di uno Special One in orbita Roma siano stati gli stessi membri del suo clan per tenere sempre alte le quotazioni dello Special One.

