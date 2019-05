MOURINHO NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Passi avanti per Sarri: pista concreta

La pista che porta a José Mourinho come nuovo allenatore della Juventus rimane calda: per adesso lo Special One è un serio candidato alla panchina bianconera, almeno stando alle indiscrezioni che circolano e a quanto di pubblico è conosciuto (non è escluso, anzi è possibile, che la dirigenza dei campioni d’Italia sia già qualche passo avanti). Un arrivo che, con le dovute proporzioni, potrebbe essere simile a quello che 15 anni fa aveva portato Fabio Capello a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora: reduce da cinque anni splendidi alla Roma, con tanto di scudetto riportato ai giallorossi dopo 18 anni, Don Fabio aveva in precedenza dichiarato “non allenerò mai la Juventus” (dove era stato giocatore importante) per poi trasferirsi subito dopo l’esperienza nella capitale. Sia come sia, Sportitalia rilancia oggi la notizia secondo cui la Juventus avrebbe fatto passi avanti per Maurizio Sarri: questo, unito ai commenti di alcuni addetti ai lavori che sostengono come lo Special One non accetterebbe la panchina bianconera, porterebbero davvero a pensare che Sarri possa davvero essere il nuovo allenatore della Juventus. A meno che ovviamente la volontà di Jorge Mendes sia un’altra: se davvero il procuratore portoghese volesse portare il suo assistito alla Continassa le cose potrebbero seriamente cambiare… (agg. di Claudio Franceschini)

MOURINHO NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS?

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Sancito l’addio di Massimiliano Allegri, la società bianconera deve sciogliere un interessante e delicato nodo: sostituire un tecnico che in cinque stagioni ha vinto 11 trofei, portato la squadra a due finali di Champions League e realizzato la più alta media punti – in campionato – nella storia del club. I nomi che ballano sono ovviamente tanti: alcuni concreti, altri possibili, altri ancora per il momento fantasiosi. La Gazzetta dello Sport rilancia l’opzione di José Mourinho: i “vantaggi” del portoghese sono quelli di non avere una squadra (a oggi solo lui e Antonio Conte, tra i big, sono in questa situazione) e di avere lo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, cioè quel Jorge Mendes che un minimo di influenza all’interno della Juventus l’ha guadagnata. Lo Special One, reduce dall’esonero al Manchester United, con CR7 non si era lasciato benissimo ai tempi del Real Madrid, ma la frattura si potrebbe ricucire; sarebbe forse meno semplice il rapporto iniziale con i tifosi visti i trascorsi con l’Inter e quella mano sull’orecchio di recente memoria, ma è pur vero che lo stesso Allegri, quando arrivò, non fu esattamente accolto a braccia aperte. A pensarci bene, Mourinho per la Juventus sarebbe un’ottima soluzione; Pavel Nedved ha ribadito di avere le idee chiare e il portoghese potrebbe anche essere il candidato numero uno.

NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: I CANDIDATI

Gli altri possibili nomi, come nuovo allenatore della Juventus, recano altri tipi di problemi: Antonio Conte per esempio sarebbe in parola con l’Inter, anche se da qualche tempo non se ne parla e ci sarebbe quell’idea per la quale il salentino avrebbe aspettato la decisione bianconera prendendo tempo e tenendo in stand-by tutte le alternative. Jurgen Klopp è blindato a Liverpool, Mauricio Pochettino non convince del tutto e così anche Simone Inzaghi, che è amico di Fabio Paratici e da lui sponsorizzato ma, al momento e diversamente da due anni fa, non avrebbe oggi tutti i crismi per allenare la Juventus. Restano però due candidati forti: Maurizio Sarri, in uscita dal Chelsea anche se dovesse vincere l’Europa League (così si dice) e Pep Guardiola. Entrambi fautori di gioco spettacolare, ma sul primo gravano ombre legate alla rivalità (Napoli) e soprattutto alla gestione della rosa, e il secondo ha ribadito fermamente in almeno due occasioni di voler restare al Manchester City, e di escludere categoricamente la società bianconera. Qualcuno però ha ricordato che le parole “non ci sono possibilità che me ne vada” sono le stesse che aveva pronunciato nel maggio del 2016, quando sedeva sulla panchina del Bayern Monaco: poco dopo il catalano aveva firmato con gli Sky Blues. Dunque, sembra che il nuovo allenatore della Juventus possa davvero essere uno di questi tre: Mourinho è lanciato dalle sponsorizzazioni dei connazionali, Guardiola è sempre stato il grande sogno della dirigenza, Sarri è il nome che starebbe davvero circolando nelle stanze della Continassa. Seguiranno ovviamente aggiornamenti…



