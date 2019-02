Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato, ultime notizie: “Addio al Napoli entro due giorni”

Marek Hamsik è vicino all’addio al Napoli. Il centrocampista slovacco, bandiera del club partenopeo, ha accettato l’offerta dei cinesi del Dalian Yifang ed è pronto per la nuova avventura: «addio entro due giorni» secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore. L’agente Davide Lippi ha sottolineato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Nella cultura cinese non esistono i weekend, lavorano tutto l’anno e poi ci sono quei giorni a ridosso di capodanno dove si chiude veramente tutto. Presumo che prima di almeno 48 ore non si definirà nulla. Il campionato è cresciuto tanto, negli ultimi sette anni ho avuto modo di apprezzare una cultura ed un paese umile, abbastanza bravi nel riprodurre un modello vincente in breve tempo».

MAREK HAMSIK VOLA IN CINA

«E’ successo tutto così in fretta, non sono riuscito a organizzare nulla e mi dispiace. Sette giorni fa non avrei mai immaginato che sarei andato via. Non ho fatto in tempo, ma vi faccio una promessa: tornerò preso e faremo una grande festa. Qui lascio il mio cuore, tornerò presto», le parole del centrocampista al Villaggio Coppola riportate dai colleghi de Il Mattino. Napoli-Sampdoria è stata dunque l’ultima partita dello slovacco con la compagine campana, con Aurelio de Laurentiis che sta valutando il ritiro della casacca numero 17. Il ct della Slovacchia, Pavel Hapal, ha commentato a Sport: «Sarà un grande cambiamento per Marek. Lui stesso ha scelto di fare questo passo, noi dobbiamo rispettarlo. Ho parlato con lui prima che la cosa si sapesse, quindi sapevo cosa poteva succedere. Ci siamo telefonati di domenica e mi disse che non c’erano ostacoli. Spero che si adatti il più rapidamente possibile al nuovo ambiente, anche se il campionato comincerà soltanto a marzo. Per ora posso dire di essere contento per il fatto che i problemi fisici che l’hanno tormentato nelle scorse settimane non ci siano più, tant’è che questo weekend ha giocato», riporta Tuttomercatoweb.

