Marek Hamsik al Dalian Yifang: trattativa riaperta/ Calciomercato Napoli, ultime notizie: visite a Madrid?

Non è saltata la trattativa tra Napoli e Dalian Yifang per Marek Hamsik: è stata riavviata la contrattazione tra i due club per il trasferimento in Cina del centrocampista slovacco. Alfredo Pedullà non ha dubbi: «Non soltanto la logica, ma anche le ultime evoluzioni che vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio portano alla seguente conclusione: la trattativa per mare Hamsik al Dalian è destinata a sbloccarsi nelle prossime ore. I retroscena sono un mix di nervosismo, attesa e leggera preoccupazione da parte dell’ormai ex capitano azzurro, con tendenza al sereno dal tardo pomeriggio di ieri quando è stato tranquillizzato sul buon esito dell’operazione». Il capitano non verrà convocato per la trasferta di Firenze con la Fiorentina: «Lui ha già trovato tutti gli accordi per un totale di circa 10 milioni a stagione, il Napoli ha ormai sbloccato la situazione relativa al cartellino. Che, ripetiamolo, prevede 20 milioni più bonus (erano stati pattuiti 5 milioni) in un’unica soluzione. Venti milioni, base imprescindibile, dopo varie e fantasiose interpretazioni sulla cifra. Lavorando sulle commissioni e sul resto si arriverà a una soluzione. Hamisk è in pieno countdown, mentre il Napoli gli ha dato il via libera intanto per saltare gli allenamenti».

MAREK HAMSIK AL DALIAN YIFANG: CI SIAMO

L’ex Brescia già da ieri, dunque, è a Madrid per sostenere le visite mediche con il club cinese, dove milita anche il belga Ferreira-Carrasco, accostato a gennaio sia a Milan che a Inter. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sul futuro del 32enne, con il giornalista Valter De Maggio che ha commentato a Radio Kiss Kiss: «Ognuno dice la sua su dove si trova Hamsik, c’è chi dice sia a Madrid e chi invece sostiene che abbia già fatto le visite. Al momento dovrebbe essere a Castel Volturno, a casa sua, oggi pomeriggio sarà a una festa nei dintorni della scuola calcio dei suoi figlio per i saluti. Che io sappia ha già sostenuto le visite mediche in Spagna». Una trattativa che sembra sempre più un mistero, ciò che è certo è che l’ufficialità appare dietro l’angolo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA