Aurelio De Laurentiis è pronto a pianificare insieme a Carlo Ancelotti il futuro del Napoli. Il Presidente si è detto felice del rendimento visto fino a questo momento dai suoi e fiducioso per il futuro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questi ha parlato all’ingresso al vertice tra la Figc e la delegazione cinese, specificando: “Il bilancio per il Napoli è davvero molto positivo perché con il cambio di allenatore c’è da considerare il cambio di mentalità. È stato un anno dove abbiamo, grazie a Carlo Ancelotti, sperimentato le potenzialità di ogni calciatore che abbiamo a disposizione. Abbiamo anche fatto tesoro di chi è più corretto per il nostro gioco e chi invece, pur essendo una grande prospettiva, forse è meglio che giochi da qualche altra parte”. C’è fiducia e interesse di costruire insieme a questo grande allenatore un futuro che spera per il Napoli essere molto presto in grado di realizzare un sogno che i tifosi hanno da diverso tempo nel cuore.

De Laurentiis “Ancelotti e il futuro del Napoli”: gli obiettivi sul calciomercato

Aurelio De Laurentiis lancia il futuro del suo Napoli e lo fa insieme a un Carlo Ancelotti molto motivato. In estate saranno cambiati almeno tre calciatori ha specificato il presidente degli azzurri ed è molto interessante cercare di capire cosa cambierà nei prossimi mesi in vista di una nuova stagione poi non così lontana. L’obiettivo numero uno rimane il messicano Lozano, giocatore che si è messo in mostra ai Mondiali in Russia dell’estate scorsa e che nel weekend ha segnato con la maglia della sua nazionale. In mezzo al campo piace molto Fornals del Villarreal con il quale c’è già un abbozzo d’accordo. Inoltre tra i nomi spuntano anche quello dell’austriaco Lazaro e del francese della Fiorentina Veretout. Ci sono poi diversi calciatori da trattenere dagli affondi di calciomercato delle big d’Europa, tra questi soprattutto Kalidou Koulibaly e Allan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA