Infortunio Insigne/ Tegola per Ancelotti, salta Roma-Napoli: spazio a Verdi?

Infortunio Insigne, tegola per il Napoli: il numero 24 non prenderà parte alla sfida dell’Olimpico contro la Roma in programma domenica 31 marzo 2019 alle ore 15.00. Il classe 1991 ha riportato un problema muscolare nel corso dell’allenamento odierno: contrattura all’adduttore della coscia destra, quasi impossibile ipotizzare una convocazione per il confronto con i giallorossi. Nuovi problemi fisici, dunque, per il capitano della formazione allenata da Carlo Ancelotti, che in questa stagione ha siglato 13 reti tra Serie A, Champions ed Europa League. La conferma arriva anche dal direttore di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio: «Credo che non sarà convocato: ho incrociato Verdi e l’ho visto carico, allegro e sorridente. Penso che in quest’ultima tranche l’uomo che potrebbe dare il quid in più potrebbe essere lui, essendo quello che ha reso meno tra i nuovi acquisti».

INFORTUNIO INSIGNE: SPAZIO A VERDI?

Anche Sky Sport sposa la linea, ecco il commento di Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss: «Ha riportato un infortunio alla stessa gamba di Salisburgo, ci sarà grande attenzione: a due giorni dalla partita si hanno le ore contate e non penso che ci siano possibilità di vedere Insigne in campo contro la Roma. Il fatto che si tratti di un infortunio alla stessa gamba è indicativo: escludo che giocherà, al suo posto Verdi è la soluzione giusta, un calciatore molto sfortunato quest’anno e questa potrebbe essere l’occasione migliore per farsi vedere». L’emittente satellitare rivela inoltre che l’ex Bologna non è l’unico profilo valutato da Carlo Ancelotti per sostituire il 28enne: oltre a Younes, c’è il gioiellino della Primavera Gianluca Gaetano, che non è stato convocato dalla formazione di Beoni.

