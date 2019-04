Pronostico Arsenal Napoli/ Renica: Ancelotti ce la può fare, ma non deve…(esclusiva)

Andata dei quarti di finale di Europa League stasera alle 21.00 a Londra con Arsenal Napoli, un grande incontro tra due delle favorite di questa competizione. I Gunners vengono dalla sconfitta nell’ultima giornata di Premier League con l’Everton per 1-0, gli azzurri invece hanno pareggiato 1-1 al San Paolo contro il Genoa, ma ormai proprio l’Europa League è l’obiettivo principale della stagione partenopea. Per avere un pronostico su Arsenal Napoli abbiamo sentito Alessandro Renica, che vinse nel 1989 l’unica Coppa Uefa nella bacheca del Napoli. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita impegnativa per il Napoli, considerata anche la forza, il valore tecnico dell’Arsenal.

Che partita si aspetta dai Gunners? Una partita giocata ad alti ritmi, come sanno fare le squadre inglesi. Del resto però il Napoli potrà rispondere nello stesso modo.

Ozil sarà il pericolo principale per la difesa azzurra? Direi di sì, è il calciatore migliore dell’Arsenal. Ozil potrebbe mettere veramente in difficoltà la squadra di Ancelotti.

Napoli sottotono negli ultimi match: cosa sta succedendo? Credo che per il Napoli si tratti di una questione di concentrazione. È impensabile infatti

che si vinca con la Roma per 1-4 e poi si perda a Empoli e si pareggi in casa col Genoa. Purtroppo il Napoli in questo campionato ha fatto spesso fatica con squadre inferiori tecnicamente.

Milik e Mertens nel reparto offensivo del Napoli? Sono gli attaccanti più in forma, dovrebbero essere loro della partita, Insigne invece non è ancora nella condizione ideale.

Ancelotti potrebbe inventare qualcosa? Potrebbe essere, anche grazie alla sua esperienza e conoscenza del calcio inglese. Ancelotti però non potrà vivere di ricordi, dovrà veramente presentare un Napoli molto competitivo.

Dove si deciderà Arsenal Napoli? Credo che per il Napoli sarà importante la tenuta del reparto difensivo, che non dovrà mostrare nessun momento di difficoltà.

Il suo pronostico su quest’incontro? Dico Napoli, che potrebbe poi superare veramente il turno!

Ci sono possibilità di successo in Europa League? Credo di sì, del resto il Napoli nel suo girone di Champions League ha tenuto testa a grandi squadre come il Liverpool e il Paris Saint Germain. Il Napoli è inferiore solo al Chelsea che è una squadra di grandissimi giocatori come Hazard, un vero fuoriclasse.

Una Coppa Uefa che lei conquistò nel 1989 proprio col Napoli… Sì ma sono passati trent’anni da quel successo, sarebbe ora di ripeterlo. Intanto per ricordare quella vittoria si farà una grande festa, un modo per non dimenticare un trofeo così importante nella storia del Napoli! (Franco Vittadini)



