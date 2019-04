Pronostico Napoli Genoa/ Bruscolotti: agli azzurri serve una vittoria (esclusiva)

Sarà una partita certamente delicata quella tra Napoli e Genoa, prevista questa sera alle ore 20,30 allo stadio San Paolo, e valida per la 31^ giornata di Serie A. La formazione di Ancelotti viene dalla sconfitta sorprendente con Empoli con il risultato di 2-1 e ha voglia di riscatto: non meno motivato sarà il Genoa, che arriva invece dal 4-0 subito in casa contro l’Inter. Va poi aggiunto che se gli azzurri sono ormai praticamente sicuri del secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, più in difficoltà sono i grifoni che vantano in graduatoria solo 33 punti e non possono quindi dirsi al sicuro. A rendere il tutto più problematico pure il prossimo incontro di Europa League di giovedì prossimo del Napoli con l’Arsenal, che potrebbe condizionare mentalmente gli azzurri. Per presentare quindi la sfida Napoli Genoa, abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti, capitano e bandiera del Napoli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Non così facile per il Napoli, con un Genoa che cercherà a tutti i costi di tornare a casa con un risultato positivo.

Si aspettava la sconfitta del Napoli a Empoli? No, e in effetti è stata proprio una prestazione deludente della formazione di Ancelotti che ha giocato proprio male…

Napoli ormai sicuro del secondo posto? No, dovrà stare anche attento di mantenere il secondo posto. Non è ancora sicuro di aver raggiunto questo risultato.

Zielinski e Callejon nelle corsie laterali degli azzurri? Ci sono diverse alternative sulla fascia, in ogni caso le scelte su chi andrà in campo saranno molto legate anche alla prossima partita di Europa League con l’Arsenal.

Ci potrebbe essere quindi un po’ di turnover? Direi di sì, penso tra l’altro che inconsciamente i giocatori del Napoli abbiano già da tempo il pensiero al match con la formazione londinese…

Il Genoa pare vivere momento difficile: cosa sta succedendo? E’ un momento difficile, precedentemente il Genoa aveva fatto bene, poi si è trovato in questa situazione. Sono cose che possono capitare nel calcio, ma in questo senso il Genoa potrebbe rischiare la sua attuale posizione in classifica.

Che partita si aspetta al San Paolo della formazione di Prandelli? Stare in difesa a protezione del risultato non penso sia la cosa migliore. Il Napoli quando attacca è molto forte. Meglio scegliere una partita differente in cui giocarsi questo match fino in fondo!

Importante il ritorno di Criscito? Una cosa positiva ma dovrà essere tutta la squadra a fornire una prestazione positiva.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dopo la sconfitta di Empoli e in attesa del match di Europa League con l’Arsenal servirà un successo che possa anche dare morale al Napoli!

