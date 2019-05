Pronostico Napoli Inter/ Bruscolotti: successo azzurro per riscattarsi! (esclusiva)

Si accende questa sera al San Paolo alle ore 20,30 la partita di Serie A tra Napoli e Inter, una classica del nostro campionato. Il match sarà senza dubbio brillante: il Napoli viene dal successo a Ferrara con la Spal ed è sicuro della seconda piazza in classifica, mentre l’Inter ha vinto col Chievo a San Siro e per ora staziona al terzo gradino. La comagine azzurra quindi ha ben poco da chiedere a questo finale di stagione ma sarebbe importante salutare il pubblico con una vittoria: per i nerazzurri vincere oggi sarebbe fare un ulteriore passo verso la qualificazione in Champions League. In ogni caso una partita tutta da vedere che potrebbe essere molto bella, molto spettacolare. Per presentare Napoli Inter abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che potrebbe avere senso per il Napoli anche per rifarsi dei continui cori razzisti dei tifosi dell’Inter proprio contro il Napoli! Magari non si accetta il fatto che il Napoli arriva sempre prima dell’Inter, arriva secondo con tanti punti di vantaggio. Questo non è calcio, non capisco più il calcio in Italia! Il Napoli potrebbe sfoderare una grande prestazione per rispondere a tutto questo…

Ci sarà anche il saluto del Napoli al suo pubblico: che accoglienza si attende dopo le ultime polemiche? Non mi aspetto niente di particolare, credo che i tifosi del Napoli possano salutare la squadra in modo normale.

Chi giocherà nel reparto offensivo? Insigne sembra non stare bene. Questa è una decisione che spetterà poi a Ancelotti, è lui l’allenatore!

E sempre Ancelotti l’allenatore migliore d’Italia? Si può tranquillamente dire che l’allenatore migliore è quello che vince, quest’anno Ancelotti non ha vinto niente!

Come giocherà l’Inter? Vedremo se un punto potrebbe bastargli, se sarà meglio vincere per conquistare il terzo posto, la Champions League con questo risultato o altri ancora.

Icardi matchwinner della partita? Non lo so, non ne sono convinto, quante motivazioni potrà avere Icardi che ormai sta lasciando l’Inter? La prossima stagione non giocherà più per la formazione nerazzurra.

Candreva nell’undici titolare? Anche lui è un altro giocatore che è andato nel dimenticatoio, vedremo quindi se Spalletti lo farà giocare.

Il suo pronostico su quest’incontro. Per il Napoli non è una partita così importante ai fini della classifica, magari potrebbe avere particolari motivazioni per rivalsa verso l’Inter.

Cosa ci vuole per un Napoli che punti anche allo scudetto? La Juventus resterà la favorita anche la prossima stagione. Poi il divario con le altre squadre potrebbe diminuire a secondo dei rinforzi che verranno fatti. Vedremo quindi chi si rinforzerà di più nel mercato estivo.

(Franco Vittadini)



