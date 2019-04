Nazionale, lista convocati Stage 29-30 aprile/ Mancini chiama tre 2001: i nomi…

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati della nazionale per lo stage che si terrà il 29 e 30 aprile a Coverciano. Il commissario tecnico ha deciso di premiare tanti giovani, dando loro la possibilità di respirare per la prima volta l’azzurro. Tra questi sicuramente spuntano subito tre 2001, pronti per il grande salto. Il primo è Paolo Iweru Gozzi della Juventus, difensore che ha debuttato in Serie A nella gara contro la Spal di qualche settimana fa. In mezzo al campo poi c’è Alessio Riccardi della Roma, giocatore di cui si parla un gran bene ma di cui abbiamo visto ancora molto poco. Infine davanti troviamo Eddie Salcedo, giovane talento acquistato dall’Inter che nella Primavera si era fatto notare nella coppia formata in attacco con Pietro Pellegri. Tre giocatori che si spera negli anni possano crescere e fare la fortuna della nostra nazionale azzurra.

Nazionale, lista convocati Stage 29-30 aprile: Zaniolo è già un veterano

Nella lista dei convocati della nazionale per lo stage spunta un Nicolò Zaniolo che sembra già un leader. Il classe 1999 infatti è tra i più esperti del gruppo e conta già due presenze ufficiali con la maglia azzurra sulle spalle. Nella lista figurano anche altri calciatori che nonostante la giovane età hanno dimostrato grandissimi doti. Si passa da Emil Audero e Alex Meret in porta, per arrivare in difesa dove troviamo i rossoneri Mattia Caldara e Antonio Conti, ma anche Alessandro Bastoni dell’Inter ma in prestito al Parma e Federico Dimarco. In mezzo al campo troviamo il talento della Juventus Hans Nicolussi Caviglia, che Max Allegri ha già fatto debuttare in Serie A. Mentre davanti non si può che citare Patrick Cutrone che nel Milan è già una certezza.

La lista completa

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Alessandro Plizzari (Milan)

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Raoul Bellanova (Milan), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Milan), Andrea Conti (Milan), Federico Dimarco (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Paolo Iweru Gozzi (Juventus), Sebastiano Luperto (Napoli), Nicola Murru (Sampdoria), Luca Pellegrini (Cagliari), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari), Francesco Vicari (Spal)

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Danilo Cataldi (Lazio), Alessandro Murgia (Spal), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Mattia Valoti (Spal), Emanuel Vignato (Chievo), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone); Vittorio Parigini (Torino), Andrea Petagna (Spal), Eddie Salcedo (Inter).



