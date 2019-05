Palermo retrocesso in Serie C/ Sentenza TFN, pronto ricorso: slittano playoff di B?

Palermo retrocesso in Serie C: svolta per la Serie B e classifica da riscrivere dopo la sentenza del tribunale federale nazionale della FIGC sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura al club siciliano. La formazione di Delio Rossi è stata retrocessa dal terzo all’ultimo posto della classifica della serie cadetta: il Perugia accede ai playoff, mentre il Foggia scala una posizione e va ai playout per lo spareggio salvezza con la Salernitana con il Venezia salvo. Ma il Palermo sta preparando già il ricorso e c’è un grosso interrogativo sulle date di playoff e playout: sembra inevitabile lo slittamento. Tornando alla sentenza, è stato ritenuto inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Maurizio Zamparini, mentre sono stati inflitti cinque anni con preclusione al presidente del Collegio sindacale Anastasio Morosi e 2 anni di inibizione al presidente del cda rosanero Giovanni Giammarva.

PALERMO RETROCESSO IN SERIE C, LE PAROLE DI FOSCHI

«Non c’è niente da commentare, solo da prendere atto che siamo in un Paese particolare», le parole del direttore sportivo Rino Foschi ai microfoni di Italpress, che ha poi aggiunto: «Quello che abbiamo fatto quest’anno ha dell’incredibile, abbiamo lavorato con grande serietà e professionalità. In estate abbiamo presentato un’iscrizione regolare, è stato fatto un grande lavoro, un mercato in attivo, abbiamo pagato tutti gli stipendi regolarmente, oggi mi sento molto amareggiato. Non ho una risposta a questa decisione, potevo capirla in caso di irregolarità nell’iscrizione al campionato ma la Covisoc ha confermato che tutto era regolare. E’ una vergogna che arrivi una sentenza del genere che punisce una città intera, una tifoseria e il nostro lavoro. L’azienda calcio è un’azienda che produce è importante per il Paese, Palermo è la quinta citta d’Italia, non si può subire questo trattamento. I prossimi gradi di giudizio? Resto fiducioso, ma in questo paese non credo più a niente». Queste, invece, le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: «Una decisione che colpisce tutta la città, che non tiene conto dei risultati sportivi ed ancor più dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Una decisione rispetto alla quale valuteremo, anche come amministrazione comunale, quali siano i margini di appello».

