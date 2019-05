Piacenza o Entella promossa in Serie B se…/ Ai lupi basta la vittoria ma…

Sarà il Piacenza o la Virtus Entella la squadra promossa in Serie B? Ci avviciniamo alla 38^ e ultima giornata di Serie C 2018-2019, e il girone A è l’unico nel quale l’esito legato al primo posto e alla promozione diretta sia ancora incerto: prima infatti ha festeggiato la Juve Stabia (girone C), poi il Pordenone (girone B) ha guadagnato il primo storico pass per il campionato cadetto. Resta un verdetto, che sarà stabilito in volata: si gioca naturalmente in contemporanea – ore 16:30 – e le partite sono Entella-Carrarese e Siena-Piacenza. I liguri hanno il vantaggio di giocare in casa, ma i lupi sono primi in classifica: dunque è la squadra di Arnaldo Franzini ad essere padrona del proprio destino. Tuttavia, attenzione: se è vero che al Piacenza basta una vittoria per essere promosso in Serie B, il pareggio potrebbe non essere sufficiente. Nella doppia sfida diretta infatti c’è un successo a testa, ma la differenza reti (3-1 contro 0-1) sorride ai biancazzurri. Tradotto: in caso di arrivo a pari punti (vittoria dell’Entella, pareggio del Piacenza) sarebbe la squadra di Roberto Boscaglia a festeggiare la promozione, operando il controsorpasso. Dunque saranno 90 minuti tutti da vivere, con la concentrazione massima su questi due campi: Chiavari e Siena.

PIACENZA O ENTELLA PROMOSSA IN SERIE B SE… LE AVVERSARIE

Per scoprire chi tra Piacenza ed Entella sarà promossa in Serie B dobbiamo anche parlare delle avversarie: sia la Carrarese che il Siena sono squadre di alta classifica nel girone A, giocheranno i playoff e hanno anche forti ambizioni. Sono 62 i punti dei gialloblu, contro i 60 della Robur: dunque abbiamo una sfida nella sfida, perchè il Siena potrebbe operare il sorpasso ai danni della Carrarese e chiudere la stagione al sesto posto, che potrebbe anche diventare quinto qualora l’Arezzo dovesse mancare la vittoria. Non che cambi granchè, ma scalare la classifica permetterebbe sulla carta di avere un turno più agevole nel primo turno dei playoff; dunque è vero che le due sfidanti di Piacenza ed Entella non hanno certamente le motivazioni che spingono le prime due della classe, ma certamente ci sono motivi perchè entrambe vadano a caccia della vittoria. Da questo punto di vista, la capolista rischia grosso: al Franchi la Robur ha ottenuto 37 dei suoi 60 punti e ha perso solo tre volte – ma due di queste nel mese di marzo – mentre la Carrarese da trasferta ha sette sconfitte in 17 partite, quattro nel solo 2019. Si giocherà comunque sul filo del rasoio, come è stato tutto il campionato di Serie C per questo entusiasmante girone A che finalmente arriva alla sua conclusione.

