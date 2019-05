Playoff e promozione Serie B 2019/ Chi nel tabellone finale per la Serie A?

Questo sabato 11 maggio 2019 si accende la 38^ e ultima giornata della stagione regolare della cadetteria e siamo quindi impazienti di scoprire come si comporranno prossimi playoff di Serie B per il 2019. Chi quindi troverà posto nel tabellone finale che metterà in palio l’ultimo biglietto valido per la promozione in Serie A? Difficile dirlo perché come al solito la lotta è infuocata e il ventaglio di contendenti per un piazzamento utile in classifica è ampio. Intanto serve subito fare una precisazione: con il Brescia già promosso in Serie A e il Lecce che potrebbe presto fargli compagnia (se il Palermo non ci mette lo zampino, come già fatto nella precedente giornata), saranno solo 6 le squadre che prenderanno parte ai playoff e quindi quelle classificate dalla terza alla ottava piazza. Qui però le posizioni non risultano affatto fissate e, dati alla mano vediamo che pure la decima in classifica può ancora sperare di prendere parte alla fase finale del torneo. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i club coinvolti in questa battaglia per la promozione in extremis e le partite da tenere d’occhio in questa 38^ giornata di campionato.

PLAYOFF SERIE B 2019: LE CANDIDATE AL TABELLONE FINALE

Classifica alla mano vediamo subito che sono ben otto i club che possono ambire a far parte del tabellone dei prossimi playoff di Serie B 2019, ma solo 6 di questi potranno effettivamente giocarsi la promozione. Esplorando gradino per gradino la classifica della cadetteria alla vigilia dell’ultima giornata ecco che il primo club in gioco è il Palermo, che oramai quasi dispera di potre ottenere un pass per la promozione diretta: matematicamente però i siciliani sono ancora in duello col Lecce per tale traguardo ed è meglio non dare nulla per scontato. Chi invece è certo di prendere parte ai prossimi playoff promozione è il Benevento, solido nella sua quarta piazza con 57 punti: da qui in poi è però la totale incertezza. Di fatto dal Pescara, alla quinta piazza con 52 punti, fino al Perugia, decimo con 47 punti, è lotta aperta anche con Spezia, Cittadella, Cremonese e Verona. I distacchi in questa particolare parte della classifica sono ben risicati e ci attendiamo parecchi capovolgimenti, visti i tre succulenti punti messi in palio nell’ultimo turno. Gli appassionati quindi siano pronti a rimanere col fiato sospeso per 90 minuti e concentrati sulle sfide, tutte fissate per le ore 15,00 di sabato Lecce-Spezia al Via del Mare, Palermo-Cittadella allo Zaccheria, Perugia-Cremonese al Curi, Pescara-Salernitana all’Adriatico e pure Verona-Foggia al Bentegodi. Serviranno davvero cento occhi oggi per riuscire a vivere tutte le emozioni che ci regalerà questo turno, ovviamente decisivo per stabilire il tabellone dei playoff di Serie B 2019 e fissare le prossime contendenti per l’estrema lotta per la promozione in Serie A.

