Playout e retrocessione Serie B 2019/ 5 in corsa, i risultati per salvarsi

La lotta salvezza in Serie B è ancora apertissima quando manca solamente l’ultima giornata da disputare. Infatti ci sono ancora ben cinque squadre ancora in ballo: si tratta di Crotone, Salernitana, Livorno, Foggia e Venezia. Due di queste squadre si salveranno immediatamente, altre due dovranno disputare i playout e la peggiore sarà retrocessa subito, andando ad aggiungersi a Padova e Carpi. I calabresi hanno 40 punti, sono dunque ad un passo dalla salvezza diretta e nella peggiore delle ipotesi andranno ai playout, ma non rischiano la retrocessione immediata: il Crotone in più deve giocare in casa contro l’Ascoli che non ha più nulla da chiedere al campionato, dunque la salvezza sembra davvero ad un passo. La lotta sarà invece incandescente per le altre quattro: Salernitana e Livorno hanno 38 punti, il Foggia è a quota 37 e il Venezia chiude con 35 punti, dunque sono i lagunari a rischiare più di tutti la retrocessione. Va purtroppo detto che c’è una possibile variabile in più, legata al Palermo che rischia la retrocessione d’ufficio nel processo sportivo a carico dei rosanero: al momento però naturalmente consideriamo la situazione in classifica con i verdetti che darà il campo.

LOTTA SALVEZZA SERIE B: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI

Ricordiamo allora quali sono le partite che andranno a determinare la lotta salvezza in Serie B con i loro risultati. Si tratta di Pescara Salernitana, Padova Livorno, Verona Foggia e Carpi Venezia. Livorno e Venezia hanno dunque il vantaggio di giocare contro le due già retrocesse e ne devono approfittare per cercare il bottino pieno, mentre Salernitana e Foggia rischiano grosso sui campi di due squadre che sono invece in lotta per i playoff. Con quattro squadre in ballo (per tacere del Crotone), le possibili combinazioni di risultati sono davvero tante. Ci sono comunque alcuni punti fermi: ad esempio il Venezia è obbligato a vincere per sperare di evitare la retrocessione diretta; con un successo dei lagunari sarebbe a rischio il Foggia, che d’altronde potrebbe addirittura evitare i playout vincendo, a patto che non vincano né Salernitana né Livorno. Campani e toscani hanno la certezza di evitare almeno la retrocessione diretta semplicemente con un pareggio. Tra i possibili scenari finali ce ne sono anche alcuni con tre e addirittura uno con quattro squadre a pari punti (in questo ultimo caso tutti a 38): in queste situazioni i confronti diretti e anche le classifiche avulse – se la parità riguardasse appunto più di due squadre – diventerebbero decisivi.

