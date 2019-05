Probabili formazioni Ajax Tottenham/ Diretta tv: torna Son, certezze Ten Hag

Ajax Tottenham si giocherà domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla seconda semifinale di ritorno della Champions League alla Johan Cruijff, dove si ripartirà dalla vittoria per 0-1 degli olandesi settimana scorsa a Londra, che mette dunque Ten Hag vicino a una clamorosa finale. Questo ci dice naturalmente che la situazione di partenza è opposta per le due formazioni: Ajax Tottenham vede i lancieri a un passo dal sogno della finale che a inizio stagione sarebbe stato inimmaginabile. Anche per gli Spurs sarebbe una impresa notevole, ma gli uomini di Mauricio Pochettino dovranno inventarsi qualcosa per ribaltare la situazione. Tutto questo considerato, andare a valutare nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Ajax Tottenham.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diamo nel frattempo alcune indicazioni per seguire Ajax Tottenham. La partita sarà visibile in diretta tv anche in chiaro su Rai Uno e di conseguenza in diretta streaming video accessibile a tutti tramite Rai Play, l’offerta della Tv di Stato si aggiunge dunque alla proposta di Sky. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251 e in streaming tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX TOTTENHAM

LE MOSSE DI TEN HAG

Nelle probabili formazioni di Ajax Tottenham spiccherà il 4-2-1-3 di Erik Ten Hag che ormai tutta l’Europa conosce. Una posizione importante è quella occupata da Van de Beek, autore del gol decisivo sia in casa della Juventus sia all’andata al Tottenham Hotspur Stadium, che agisce tra mediana e tridente offensivo, in sinergia soprattutto con Tadic, perfetto esempio di “falso nove”. Ziyech e David Neres completano il reparto offensivo agendo sugli esterni, ma naturalmente il perno della manovra nel cuore del centrocampo è Frenkie De Jong, già acquistato dal Barcellona che potrebbe sfidare in finale. Al fianco del giovane olandese avremo Schone, mentre in difesa il leader degli arachidi è capitan De Ligt, con Daley Blind al suo fianco e i due terzini Mazraoui e Tagliafico a completare il quartetto davanti al portiere Onana.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Mauricio Pochettino è in emergenza per quanto riguarda le probabili formazioni di Ajax Tottenham, ma sta già meglio rispetto alla partita d’andata grazie al ritorno di Son Heung-Min, che ha scontato la squalifica. Il sudcoreano agirà dunque da prima punta, sia pure certamente atipica, con una trequarti di lusso alle sue spalle, formata da Dele Alli, Eriksen e Lucas Moura, che potrebbe rischiare qualcosa se Pochettino arretrasse Son, inserendo Llorente come “vero” 9. In mediana manca Winks, dunque Dier sarà titolare e resterà un solo ballottaggio a centrocampo, tra Moussa Sissoko e Wanyama. In difesa è probabile lo schieramento a quattro: Trippier e Rose agiranno di conseguenza da terzini e in mezzo ci sarà la coppia tutta belga formata da Alderweireld e Vertonghen, con l’ex Davinson Sanchez che potrà essere titolare solamente in caso di retroguardia a tre davanti al portiere e capitano Lloris.

IL TABELLINO

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Blind, 31 Tagliafico; 21 De Jong, 20 Schone; 6 Van de Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 Neres. All. Ten Hag.

A disposizione: 28 Varela, 3 Veltman, 16 Magallan, 8 Sinkgraven, 30 De Wit, 25 Dolberg, 9 Huntelaar.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eiting, Bandé.

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 4 Alderweireld, 5 Vertonghen, 3 Rose; 15 Dier, 17 Sissoko; 27 Lucas Moura, 20 Alli, 23 Eriksen; 7 Son. All. Pochettino.

A disposizione: 22 Gazzaniga, 16 Walker-Peters, 21 Foyth, 6 Sanchez, 33 Davies, 12 Wanyama, 18 Llorente.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Aurier, Winks, Lamela, Kane.



