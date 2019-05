Probabili formazioni Ajax Tottenham/ Quote, torna Son Heung-Min (Champions League)

Analizziamo le probabili formazioni di Ajax Tottenham: la semifinale di ritorno della Champions League 2018-2019 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 8 maggio e, presso la Johann Cruijff Arena, si riparte dalla vittoria esterna con cui i Lancieri hanno espugnato lo stadio di Londra, costringendo ora gli Spurs – che hanno perso le ultime tre partite di campionato e non sono ancora certi del quarto posto – a vincere per almeno 2-1, e in generale a segnare non meno di due gol per arrivare alla prima finale in questa competizione. Tottenham che però sarà ancora senza Harry Kane e perde altri elementi che avrebbero potuto garantire qualche minuto d intensità; l’Ajax invece si presenta sostanzialmente al completo e dunque proverà a tenere il passo che ha caratterizzato una Champions League meravigliosa e contro le previsioni. Diamo allora uno sguardo più approfondito a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca tra qualche ora, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Ajax Tottenham.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Ajax Tottenham le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei Lancieri la squadra favorita: il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 2,10 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre siamo a 3,30 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo esterno degli Spurs. Il pareggio, risultato che manderebbe l’Ajax in finale, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX TOTTENHAM

GLI 11 DI TEN HAG

In Ajax Tottenham vedremo all’opera il 4-2-1-3 di Erik Ten Hag che abbiamo imparato a conoscere e soprattutto ammirare: Van de Beek, autore del gol decisivo al Tottenham Hotspur Stadium, agisce davanti alla mediana e alle spalle del tridente offensivo, rappresentando una sorta di mezzala d’assalto con licenza di staccarsi e fluttuare tra le linee appoggiandosi a Tadic – falso nueve – aiutandolo a liberarsi per il letale mancino. Le due frecce esterne sono ovviamente Ziyech e David Neres, con il marocchino che di fatto rappresenta il regista avanzato toccando tantissimi palloni e sviluppando una manovra che ha la sua prima mente creativa in Frenkie De Jong, già acquistato dal Barcellona a suon di milioni. Al fianco del giovane olandese avremo Schone, un pericolo soprattutto sui calci piazzati; la difesa viene comandata dal classe ’99 De Ligt che andrà in una big tra qualche settimana, Daley Blind è il cavallo di ritorno mentre Mazraoui (recuperato) e Tagliafico spingeranno a tutta fascia, con il camerunese Onana che sarà il portiere (e anche lui pare destinato all’addio estivo, forse per tornare al Barcellona).

I DUBBI PER POCHETTINO

La bella notizia per Mauricio Pochettino è certamente il ritorno di Son Heung-Min, che ha scontato la squalifica: il sudcoreano, uomo dei gol pesanti, agirà dunque da prima punta a meno che il tecnico non decida di puntare su Fernando Llorente, destinando Son alla trequarti in compagnia di Dele Alli ed Eriksen. In quel caso a rimanere fuori sarebbe Lucas Moura, che al contrario giocherà come esterno destro; in mediana manca Winks, dunque con la conferma di Eric Dier il ballottaggio per la seconda maglia riguarderà Moussa Sissoko e Wanyama, con le quotazioni di quest’ultimo che sono in ascesa. In difesa bisogna decidere se schierarsi a tre o a quattro: nel primo caso si alzano i laterali Trippier e Danny Rose e in mezzo ai belgi Alderweireld e Vertonghen ci sarà l’ex Davinson Sanchez, altrimenti destinato alla panchina perchè i compagni di reparto sono favoriti. Il portiere sarà ovviamente Hugo Lloris, capitano della squadra: l’obiettivo del francese è non subire gol, aumentando le possibilità che il Tottenham ribalti la sconfitta dell’andata e dando sicurezza ai compagni di squadra che dovranno andare a caccia della grande impresa.

IL TABELLINO

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 D. Blind, 31 Tagliafico; 21 F. De Jong, 20 Schone; 6 Van de Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

A disposizione: 28 B. Varela, 3 Veltman, 16 Magallan, 8 Sinkgraven, 30 De Wit, 25 Dolberg, 9 Huntelaar

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: Eiting, H. Bandé

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 4 Alderweireld, 5 Vertonghen, 3 D. Rose; 15 E. Dier, 17 M. Sissoko; 27 Lucas Moura, 20 Alli, 23 Eriksen; 7 Son Heung-Min

A disposizione: 22 Gazzaniga, 16 Walker-Peters, 21 Foyth, 6 D. Sanchez, 33 B. Davies, 12 Wanyama, 18 F. Llorente

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: –

Indisponibili: Aurier, Winks, Lamela, Kane



© RIPRODUZIONE RISERVATA