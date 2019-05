Probabili formazioni Arsenal Valencia/ Diretta tv, Ozil ce la fa? (Europa League)

Arsenal Valencia si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Emirates Stadium per dare vita alla semifinale d’andata della Europa League. Si annuncia dunque una semifinale di grande blasone tra queste due formazioni: Arsenal Valencia tra l’altro hanno proprio nell’Europa League un obiettivo fondamentale che potrebbe dare un grande valore a una stagione globalmente non esaltante, che magari proprio tramite questa strada potrebbe garantire la qualificazione alla prossima Champions League. I Gunners ai quarti hanno eliminato il Napoli, mentre il Valencia si è imposto nel derby spagnolo con il Villarreal. Dunque è molto interessante andare adesso a scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Arsenal Valencia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo nel frattempo che Arsenal Valencia sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. I canali di riferimento saranno per la precisione Sky Sport Uno (il numero 201) e Sky Sport 252, mentre per la diretta streaming video si potrà fare affidamento al servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VALENCIA

LE MOSSE DI EMERY

Nelle probabili formazioni di Arsenal Valencia, ecco che Unai Emery (per lui sarà una sorta di derby) ha un problema non da poco in una zona nevralgica per lo sviluppo del gioco dei Gunners: il ruolo di trequartista è di solito occupato da uno fra Ramsey ed Ozil. Il gallese promesso sposo della Juventus però è infortunato e salterà sicuramente il match, mentre il tedesco è in forte dubbio per una contusione. Proprio a causa dell’assenza di Ramsey tuttavia Ozil dovrebbe comunque stringere i denti e partire da titolare. Il modulo dovrebbe essere sempre il 3-4-1-2, con Aubameyang accanto a Lacazette nel tandem d’attacco. Papastathopoulos, Koscielny e Monreal nella difesa a tre davanti a Cech, mentre a centrocampo i titolari dovrebbero essere Maitland-Niles, Torreira, Xhaka e Kolasinac.

LE SCELTE DI MARCELINO

Parlando delle probabili formazioni di Arsenal Valencia, dobbiamo adesso sottolineare che fra gli spagnoli non ci saranno l’ex centrocampista interista Kondogbia e il russo Cheryshev. Spazio comunque al modulo 4-4-2, con Wass, Garay, Paulista e Gaya che dovrebbero essere da destra a sinistra i titolari in difesa, davanti al portiere Neto, ex Fiorentina e Juventus. Soler, Coqelin, Parejo e Guedes sono invece i quattro possibili titolari a centrocampo; infine ecco Gameiro e Rodrigo, che Marcelino dovrebbe scegliere per essere i due attaccanti titolari del suo BValencxia all’Emirates Stadium.

IL TABELLINO

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Coqelin, Parejo, Guedes; Gameiro, Rodrigo.



