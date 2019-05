Probabili formazioni Arsenal Valencia/ Quote Marcelino senza Coquelin (Europa league)

Si accende oggi la sfida tra Arsenal e Valencia, partita valida come andata delle semifinali di Europa League e di cui ora andremo ad esaminare da vicino pure le probabili formazioni: ricordiamo però che il fischio d’inizio sarà alle ore 21,00 all’Emirates Stadium. Un appuntamento decisivo quindi a Londra questa sera, a cui però sia Emery che Marcelino non arrivano con lo spogliatoio pieno: a questo punto della stagione non sono pochi gli acciaccati che si contano in entrambi gli schieramenti. Il banco di prova però è più che prestigioso e il blasone degli avversari indiscusso: ecco perché per le probabili formazioni di Arsenal Valencia i due allenatori faranno affidamento solo i propri titolari fissi. Ecco allora che pur avendo Ozil acciaccato, il tecnico dei Gunners non potrà rinunciare al 3-4-1-2, modulo visto pure contro il Napoli durante i quarti di finale, e che grandi soddisfazioni ha dato ai fan inglesi. Grandi riconferme poi ci saranno anche per Marcelino, che pure dovrà fare a meno dello squalificato Coquelin. Andiamo ora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Arsenal Valencia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare con cura le probabili formazioni di Arsenal Valencia andiamo a vedere che coca ci dice pure il pronostico di questo match di andata delle semifinali di Europa league a dir il vero ben aperto. Il pronostico del portale di scommesse snai è però ben chiaro e nell’1×2 vediamo che il successo dei Gunners è stato dato a 2,00 contro il più elevato 3,85 fissato per gli spagnoli, mentre il pari vale 3,45 la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VALENCIA

LE MOSSE DI EMERY

Per le probabili formazioni di Arsenal e Valencia come detto prima, Emery non pare aver intenzione di rinunciare al 3-4-2-1-2 che tante soddisfazioni gli ha portato in Europa (visto pure il deludente passaggio al 4-4-2 in campionato contro il Leicester). Ecco quindi che questa sera di fronte al pubblico di casa non potrà mancare Cech tra i pali, con di fronte a sé il terzetto composto da Koscielny e Sokratis, assieme a Monreal, titolare dal primo minuto. Per la mediana si fanno quindi avanti Torreira e il ristabilito Xhaka, mentre saranno Maitland Niles e Kolasinac ad agire dal primo minuto ai lati: toccherà quindi ad Ozil agire sulla tre quarti benchè il giocatore non sia davvero al top della condizione e di solito difficilmente ha trovato spazio in Europa. Purtroppo in questa parte del campo Emery ha le mani legate, visto che Ramsey, futuro gioiello della Juventus, è fuori gioco per un grave infortunio. Nessun dubbio da parte del tecnico spagnolo per consegnare le maglie da titolari in attacco, che cadranno sulle spalle di Lacazette e Aubameyang, pur con Iwobi sempre a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI MARCELINO

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza dei pipistrelli guidati da Marcelino, che pure conta diversi assenti per questo match di andata di Europa league. Ecco quindi che a conti fatti nelle probabili formazioni di Arsenal Valencia vedremo ancora la coppia Gameiro-Rodrigo in attacco dal primo minuto, benchè entrambi siano già stati titolari pochi giorni fa in campionato contro l’Eibar. Alle loro spalle la mediana degli spagnoli dovrebbe vedere dal primo minuto in campo Soler e Parejo, vista la squalifica di Coquelin, mentre toccherà alla coppia Guedes-Torres agire ai lati del reparto come titolari, benchè Torres cerchi spazio dalla panchina nella corsia a destra. Per la difesa il titolare tra i pali è senza dubbio Neto: di fronte al numero 1 ecco la coppia centrale Garay-Paulista, e toccherà quindi a Wass e Gaya coprire le corsie esterne del settore arretrato.

IL TABELLINO

ARSENAL (3-4-1-2): 1 Cech; 5 Sokratis, 6 Koscielny, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 11 Torreira, 34 Xhaka, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 9 Lacazette, 14 Aubameyang. All. Emery

VALENCIA (4-4-2): 1 Neto; 18 Wass, 24 Garay, 5 Paulista, 14 Gaya; 20 Torres, 8 Soler, 10 Parejo, 7 Guedes; 9 Gameiro, 19 Rodrigo. All. Marcelino



