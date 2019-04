Probabili formazioni Atalanta Fiorentina/ Diretta tv, Hateboer è squalificato

Atalanta Fiorentina si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che riparte dal pareggio per 3-3 ottenuto nella partita d’andata a Firenze. Questo significa che c’è un equilibrio solo apparente fra le due formazioni: Atalanta Fiorentina infatti premierà chi saprà vincere, ma un pareggio quasi certamente andrebbe bene ai nerazzurri padroni di casa, reduci da una importante partita giocata lunedì a Napoli e che vorranno cercare di rendere memorabile questa stagione, che invece i viola possono salvare solo tramite la Coppa Italia. Tutto questo premesso, vediamo cosa ci dicono alla vigilia della partita le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Atalanta Fiorentina sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa che la partita di Coppa Italia a Bergamo sarà visibile gratuitamente anche in diretta streaming video per chi non potesse mettersi davanti a un televisore: in questo caso, dovrete usufruire del servizio garantito da Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

LE MOSSE DI GASPERINI

Parlando delle probabili formazioni di Atalanta Fiorentina, bisogna tenere conto del fatto che Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Hateboer. Dopo la semifinale d’andata era stato fermato anche Toloi, che però nel frattempo si è pure infortunato, dunque il brasiliano sarebbe comunque stato fuori causa. In assenza di Hateboer, ci attendiamo che Castagne giochi come esterno destro, mentre a sinistra dovrebbe agire Gosens. In difesa ci attendiamo Gollini titolare, dal momento che ormai le gerarchie sono state ribaltate fra i pali; davanti a lui Palomino, Djimsiti, Mancini e Masiello sono in quattro per tre posti, forse è il veterano ex Bari quello maggiormente a rischio panchina. Detto dei due esterni, ecco che nel cuore della mediana dovrebbero agire come sempre De Roon e Freuler, infine non ci attendiamo sorprese nemmeno in attacco, dove i favoriti dovrebbero essere ancora una volta l’ex Ilicic, il Papu Gomez e Zapata come prima punta.

LE SCELTE DI MONTELLA

Meno problemi per Vincenzo Montella per comporre dal versante viola le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina. Tra i gigliati infatti non ci sono squalificati, in più la squadra toscana ha avuto anche un paio di giorni di riposo in più rispetto alla Dea. Per la partita più importante della stagione della Fiorentina, che solo tramite la Coppa Italia può salvarsi dall’anonimato del campionato, ci attendiamo in campo tutti i titolari. Disegniamo di conseguenza un modulo 4-3-2-1 con Lafont in porta; davanti a lui difesa a quattro con Milenkovic terzino destro, i due centrali Pezzella e Vitor Hugo, infine Biraghi a sinistra; a centrocampo il possibile terzetto formato da Benassi, Edimilson Fernandes e Veretout, infine ecco in attacco Chiesa, Gerson e Muriel, con il colombiano attaccante di riferimento, anche se di certo non ha le caratteristiche del centravanti di peso.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

Squalificati: Hateboer.

Indisponibili: Toloi.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edmilson, Veretout; Chiesa, Gerson; Muriel. All. Montella.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pjaca.



