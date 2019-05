Probabili formazioni Atalanta Lazio/ Diretta tv, dubbio Strakosha (Coppa Italia)

Atalanta Lazio si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 per dare vita alla finale di Coppa Italia, formalmente con i nerazzurri in casa anche se si giocherà allo stadio Olimpico della capitale. Sarà una partita fondamentale per entrambe le formazioni: Atalanta Lazio mette un palio un trofeo che per la Dea sarebbe storico (il primo dal 1963), ma che per i biancocelesti cambierebbe il sapore di una stagione fino a questo momento non esaltante e che vede a rischio la qualificazione alle Coppe tramite il campionato. Ecco perché l’attesa è molto grande: andiamo allora a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atalanta Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Atalanta Lazio, essendo la finale di Coppa Italia, sarà garantita in chiaro per tutti domani sera su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Ricordiamo che sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video della partita allo stadio Olimpico, tramite il servizio garantito da Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

LE SCELTE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Lazio non dovrebbero presentare alcuna sorpresa nella Dea di Gian Piero Gasperini, anche se ci sono un paio di potenziali dubbi in quei ruoli che non hanno un padrone del tutto definito. In difesa Mancini e Masiello tornano dopo la squalifica in campionato: il primo sarà sicuramente titolare al pari di Palomino, Masiello invece se la vedrà con Djimsiti per la terza e ultima maglia a disposizione nella retroguardia a tre dell’Atalanta davanti al portiere Gollini. A centrocampo avremo Hateboer a destra e la coppia mediana formata da De Roon e Freuler, mentre a sinistra è possibile un ballottaggio, con Castagne comunque che appare favorito su Gosens. Infine il reparto offensivo, con i tre titolari fuori discussione: Gomez è anch’egli al rientro dopo la squalifica in Serie A ed affiancherà Ilicic in appoggio alla prima punta Zapata.

LE MOSSE DI INZAGHI

Qualche dubbio in più nelle probabili formazioni di Atalanta Lazio in casa biancoceleste, anche a causa delle condizioni non al top di alcuni giocatori di grande importanza quali Strakosha e Milinkovic Savic, che Simone Inzaghi tenterà naturalmente di avere a disposizione. Se non ce la dovesse fare il portiere, al suo posto giocherà Proto, come già sabato in campionato. In ogni caso, davanti all’estremo difensore la difesa titolare a tre dovrebbe vedere in campo Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo non consideriamo titolare Milinkovic Savic e dunque scegliamo una linea a cinque con Romulo favorito su Marusic a destra, capitan Lulic a sinistra e in mezzo il regista Lucas Leiva più le due mezzali Parolo e Luis Alberto. In attacco infine Correa sembra favorito su Caicedo per affiancare il centravanti Immobile.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA