Probabili formazioni Barcellona Liverpool/ Diretta tv, pochi dubbi (Champions League)

Analizzando le probabili formazioni di Barcellona Liverpool, parliamo della semifinale di andata della Champions League 2018-2019: al Camp Nou, ore 21:00 di mercoledì 1 maggio, va in scena una partita che sostanzialmente è una finale anticipata, perchè è la sfida tra due squadre che sono forse le grandi favorite per il titolo tra quelle rimaste in corsa, e che lo sarebbero state qualunque avversaria ci fosse stata nell’altra semifinale. I blaugrana, costantemente tra le migliori squadre nell’epoca recente del torneo, arrivano all’appuntamento quattro giorni dopo aver vinto la seconda Liga consecutiva, i Reds invece hanno demolito l’Huddersfield rimanendo a un solo punto dal Manchester City quando mancano due giornate per chiudere il campionato. Non ci sono particolari dubbi da parte dei due allenatori, anche se Jurgen Klopp deve valutare la condizione di tre acciaccati che comunque dovrebbero farcela senza problemi; senza indugiare oltre andiamo allora a vedere in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte per questa appassionante e attesissima semifinale, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Barcellona Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Liverpool verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, trattandosi della partita del mercoledì: dunque appuntamento in chiaro per tutti e anche in alta definizione o sul sito www.raiplay.it, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la semifinale di Champions League sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251, potendo eventualmente attivare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIVERPOOL

LE SCELTE DI VALVERDE

Non ci sono punti di domanda per Ernesto Valverde: in Barcellona Liverpool il tecnico blaugrana darà spazio ai soliti noti. I ballottaggio possibili sono sempre quelli: Nélson Semedo parte favorito su Sergi Roberto per la corsia destra in difesa, Lenglet è in vantaggio su Umtiti nel testa a testa tutto francese per affiancare Piqué. Per il resto, scelte scontate: Jordi Alba a sinistra con ter Stegen in porta, a centrocampo il punto di riferimento per tutti è rappresentato da Sergio Busquets con Rakitic che sarà il primo regista della squadra, avendo però in Arthur Melo (sempre favorito su Vidal) la possibilità di un appoggio vista la qualità del brasiliano nel trattare la palla. Davanti, ovviamente, Luis Suarez (ancora a caccia del primo gol in questa edizione di Champions League) con Messi che torna titolare dopo le panchine in Liga (ma è comunque risultato decisivo entrando a gara in corso), poi il grande ex Coutinho che partirà largo a sinistra.

I DUBBI DI KLOPP

Per quanto riguarda Klopp, possiamo parlare di dubbi guardando alla condizione di Fabinho e Roberto Firmino, assenti venerdì sera ad Anfield: riposo precauzionale e dunque, come già detto, non dovrebbero esserci problemi. Il primo dei due sarebbe il regista piazzato davanti alla difesa, con Milner favorito su Naby Keita e Henderson che si sposta ancora sulla mezzala; il secondo naturalmente si piazzerà al centro dell’attacco completando il super tridente che prevede, senza alcuna sorpresa, la presenza sugli esterni di Salah e Sadio Mané che sono il primo e secondo marcatore di Premier League e stanno iniziando ad aumentare i giri del motore anche in Champions League. Anche in difesa non dovrebbero esserci particolari ballottaggi: davanti al portiere Alisson torna titolare Matip che ormai dà maggiori garanzie come partner centrale di Van Dijk, sugli esterni non si discute la presenza di Alexander-Arnold e Robertson che con Klopp sono cresciuti esponenzialmente fino a rappresentare delle assolute certezze.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Arthur; 10 Messi, 9 L. Suarez, 7 Coutinho

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 21 Alena, 22 Vidal, 14 Malcom, 11 O. Dembélé

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: –

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha

LIVERPOOL (4-3-3): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 7 Milner, 3 Fabinho, 14 Henderson; 11 Salah, 9 Firmino, 10 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 12 J. Gomez, 6 Lovren, 8 N. Keita, 5 Wijnaldum, 23 Shaqiri, 27 Origi

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA