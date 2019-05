Probabili formazioni Barcellona Liverpool/ Quote, Coutinho favorito su Dembélé

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Barcellona Liverpool, scintillante semifinale di andata della Champions League 2018-2019: la partita si gioca al Camp Nou con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 1 maggio, e sarà solo il primo atto di una sfida attesissima da tutti gli addetti ai lavori, perchè mette a confronto due tra le squadre che già a settembre erano considerate tra le principali favorite per il titolo. I Reds sono la finalista dello scorso anno, inseguono il Manchester City ad un solo punto in campionato – rischiando di rimanere nuovamente all’asciutto – e puntano al Double in un periodo nel quale sono tornati ad essere una straordinaria potenza del calcio europeo. Il Barcellona ovviamente è una costante, anche se poi in semifinale è arrivato per l’ultima volta nel 2015: ai blaugrana va data particolare attenzione perchè raramente, almeno in epoca recente, hanno mancato il titolo quando sono entrati tra le prime quattro e hanno dalla loro parte l’esperienza di molti giocatori come si è ampiamente visto nei turni precedenti, in particolar modo i quarti contro il Manchester United. Valutiamo allora le scelte dei due allenatori soffermandoci nel dettaglio su dubbi e certezze a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando le probabili formazioni di Barcellona Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Barcellona Liverpool vede i blaugrana favoriti secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: infatti il segno 1 che identifica il successo interno al Camp Nou vi farebbe guadagnare 1,87 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 4,00 che accompagna invece l’eventualità della vittoria esterna, regolata dal segno 2. Per il pareggio, sul quale dovrete puntare il segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,70 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIVERPOOL

LE SCELTE DI VALVERDE

Per dirla tutta i dubbi di Ernesto Valverde in vista di Barcellona Liverpool sono decisamente pochi: il tecnico blaugrana ha già in mente almeno nove undicesimi della squadra che scenderà in campo mercoledì sera, le uniche scelte che dovrà eventualmente operare sono quelle che riguardano la difesa con i ballottaggi Nélson Semedo/Sergi Roberto e Lenglet/Umtiti che dovrebbero essere vinti dal portoghese e dall’ex Siviglia. Per il resto, tutto fatto: in porta va ter Stegen, sulla fascia sinistra corre Jordi Alba mentre il centrale di riferimento sarà naturalmente Piqué, uno dei giocatori che hanno vinto le due Champions League con Pep Guardiola. A centrocampo la regia di Rakitic che si sposta sul centrodestra per impostare la manovra, protetto dal grande lavoro garantito da Sergio Busquets; sul centrosinistra Arthur Melo è nettamente favorito su Arturo Vidal, nel tridente offensivo è scontata la presenza di Leo Messi e Luis Suarez mentre Coutinho, grande ex, dovrebbe avere la meglio su Ousmane Dembélé che però può essere un’arma tattica importante dalla panchina, soprattutto quando le due squadre saranno stanche.

I DUBBI DI KLOPP

Anche Jurgen Klopp non deve sciogliere troppo nodi per Barcellona Liverpool, ma se non altro contempla la possibilità di lasciare fuori uno tra Wijnaldum e Fabinho (che non è al meglio) per dare spazio all’esperienza di Milner: l’unico confermato per il centrocampo sembra essere Henderson che avrà compiti soprattutto di regia, per il resto l’allenatore tedesco deciderà all’ultimo. In difesa invece va verso il rientro (rispetto all’ultima di campionato) Joel Matip che affiancherà il leader Van Dijk a protezione di Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson che giocheranno da terzini e sono forse quelli che hanno maggiormente beneficiato della presenza di Klopp in panchina, diventando titolari inamovibili. In attacco c’è Firmino, che aveva lasciato il posto a Origi contro il Porto: il brasiliano dovrebbe essere arruolabile e dunque si prenderà la maglia di prima punta avendo il consueto aiuto che arriverà dagli straordinari esterni Salah e Sadio Mané, determinanti nel dare ai Reds una velocità di punta e nelle ripartenze alla quale pochi avversari possono rispondere.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Arthur; 10 Messi, 9 L. Suarez, 7 Coutinho

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 22 Vidal, 21 Alena, 14 Malcom, 11 O. Dembélé

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: –

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha

LIVERPOOL (4-3-3): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 7 Milner, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 10 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 12 J. Gomez, 6 Lovren, 8 N. Keita, 3 Fabinho, 23 Shaqiri, 27 Origi

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: –



