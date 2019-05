Probabili formazioni Chelsea Eintracht/ Diretta tv: Giroud titolare (Europa League)

Nelle probabili formazioni di Chelsea Eintracht studiamo le scelte dei due allenatori per la semifinale di ritorno di Europa League 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio, a Stamford Bridge i Blues di Maurizio Sarri partono leggermente in vantaggio visto che all’andata hanno pareggiato 1-1, e dunque si possono anche permettere uno 0-0 per passare il turno e tornare a una finale che avevano giocato e vinto sei anni fa. Già sicuro del quarto posto in Premier, e dunque vada come vada di giocare la Champions League nella prossima stagione, il Chelsea vuole un trofeo per rendere ancor più positiva un’annata che è proceduta tra alti e bassi; l’Eintracht ha stupito per tutta l’Europa League ma adesso rischia di gettare tutto alle ortiche, perchè in Bundesliga arriva dal pesantissimo 1-6 di Leverkusen (con tutti i gol incassati nel primo tempo) e al momento non sarebbe qualificato alla Champions. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco di Londra, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Chelsea Eintracht.

Naturalmente Sarri non rinuncia al 4-3-3 per Chelsea Eintracht, e dovrebbe sostanzialmente confermare le scelte viste una settimana fa: fuori sia Eden Hazard che Higuain, nel tridente giocheranno Pedro e Giroud (10 gol in Europa League) con Willian che sarà schierato sulla corsia sinistra, alle loro spalle invece la regia sarà affidata a Jorginho che, insieme a David Luiz, è il giocatore più insostituibile nello schema dell’ex allenatore del Napoli. Sulle mezzali dovrebbero esserci Kanté e Loftus-Cheek, a meno che Sarri non decida di dare campo a uno tra Kovacic e Barkley, soprattutto ora che la corsa alla Champions League in campionato è terminata in maniera positiva; dietro David Luiz e Christensen proteggeranno l’operato del portiere Kepa Arrizabalaga, con Azpilicueta che agirà da terzino destro e Marcos Alonso che a questo punto potrebbe avere una maglia a sinistra, strappandola a Emerson Palmieri.

Adi Hutter aveva scelto di far riposare Gacinovic e Jovic per Chelsea Eintracht, ma vista la batosta della BayArena li ha dovuti far entrare già nel finale del primo tempo: i due ovviamente saranno regolarmente in campo, in uno schieramento che potrebbe ricalcare quello visto all’andata. Dunque, Gacinovic agirà sulla trequarti con il supporto di Rode, a fare da sparring partner a Jovic che invece agirà da prima punta. Questo significa che i due esterni saranno posizionati sulla linea dei centrocampisti: si tratterà di Danny Da Costa e Kostic, mentre a fare filtro in mezzo al campo ci saranno Gelson Fernandes e Hasebe, il jolly giapponese che ancora una volta dovrebbe essere avanzato rispetto alla posizione di difensore. Il reparto arretrato sarà infatti formato da capitan Abraham, da Hinteregger e da uno tra N’Dicka, che appare favorito, e Falette; in porta ci sarà Kevin Trapp.

CHELSEA (4-3-3): 1 Arrizabalaga; 28 Azpilicueta, 30 David Luiz, 27 Christensen, 3 Marcos Alonso; 7 Kanté, 5 Jorginho, 12 Loftus-Cheek; 11 Pedro, 18 Giroud, 22 Willian

A disposizione: 13 Caballero, 21 Zappacosta, 33 Emerson P., 8 Barkley, 17 Kovacic, 9 Higuain, 10 E. Hazard

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Rudiger, Hudson-Odoi, Van Ginkel

EINTRACHT (4-2-3-1): 31 Trapp; 13 Hinteregger, 19 Abraham, 2 N’Dicka; 24 D. Da Costa, 5 Gelson Fernandes, 20 Hasebe, 10 Kostic; 11 Gacinovic, 17 Rode; 8 Jovic

A disposizione: 1 Ronnow, 22 Chandler, 3 Falette, 15 Willems, 16 Torrò, 6 De Guzman, 39 Gonçalo Paciencia

Allenatore: Adi Hutter

Squalificati: –

Indisponibili: Tawatha, Haller



