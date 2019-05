Probabili Formazioni Chelsea Eintracht Francoforte/ Quote, Hutter ritrova Rebic

Si accende questa sera alle ore 21,00 allo Stamford Bridge di Londra la sfida tra Chelsea e Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa league. Si consegnerà quindi quest’oggi il biglietto per la finalista del secondo torneo per club della Uefa e come è facile immagine sia a Sarri che a Hutter non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Chelsea Eintracht Francoforte. La posta in palio oggi è troppo grande e il pareggio per 1-1 realizzato pochi giorni fa a Francoforte tiene ben aperto il pronostico: facile quindi immaginare che entrambi gli allenatori vogliano puntare questa sera solo sui loro elementi più in forma. Di fatto però, se non sono pochi gli assenti a cui Sarri dovrà fare attenzione, Hutter dall’altra parte avrà uno spogliatoio praticamente al completo, dove spicca pure il nome di Rebic, scontata la squalifica rimediata contro il Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, per la semifinale di ritorno di Europa league attesa questa sera a Londra ecco che il favore del pronostico è tutto per i Blues, che pure hanno segnato un pesante gol in trasferta pochi giorni fa. Considerando poi le quote date dal portale snai per l’1×2 alla vigilia vediamo che il successo del Chelsea è stato quotato a 1,38, contro il più elevato 8,00 fissato per l’Eintracht Francoforte, mentre il pareggio paga la posta per 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA EINTRACHT FRANCOFORTE

LE MOSSE DI SARRI

Per disegnare le probabili formazioni di Chelsea Eintracht Francoforte, Maurizio Sarri ha fatto suo il detto “squadra che vince non si cambia” e vista la buona prestazione messa in campo nella partita di andata delle semifinali, ecco che non ci saranno grandi novità anche oggi per il ritorno di Europa league. Ovviamente anche oggi a Londra verrà conservato il 4-3-3 come modulo iniziale e facendo i giusti conti con gli infortunati segnaliamo che i titolari in difesa dovrebbero essere i soliti Azpilicueta e Alonso, posti sulle fasce del reparto poi completato da David Luiz e Christenson, mentre toccherà a Kepa salvaguardare lo specchio dei Blues. Pure in mediana non ci attende alcuna novità: titolare inamovibile in cabina di regia sarà l’ex Napoli Jorginho, con al suo fianco dal primo minuto Kantè e Loftus-Cheek, benché certo non manchino valide alternative dalla panchina. In attacco poi verrà ovviamente confermato Giroud, bomber di riferimento per l’Europa del Chelsea: accanto il francese si faranno spazio Pedro e Willian, questo pure nome caldissimo del mercato.

LE SCELTE DI HUTTER

Come detto prima, Hutter per disegnare le probabili formazioni di Chelsea Eintracht Francoforte avrà pure uno spogliatoio praticamente al completo visto che è tornato a disposizione pure Ante Rebic. Con il numero 4 in grande forma ecco che poi l’allenatore austriaco potrebbe fare ritorno al classico 3-4-1-2, già visto con grandi risultati in moltissime occasioni e dove troverebbero spazio i soliti protagonisti. Partendo dall’attacco ecco quindi che sarà compito di Rebic con Jovic a fare da due punte, con il sostegno sulla tre quarti di Gacinovic, titolare più che confermato. In mediana sarà quindi spazio dal primo minuto per Fernandes e Rode, con Kostic e Da Costa che invece agiranno sulle fasce esterne: verrà quindi di nuovo arretrato Hasebe che completerà lo schieramento in difesa con Hinteregger e Abraham oltre che con Trapp, ovviamente titolare tra i pali.

IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): 1 Kepa; 28 Azpilicueta, 30 Luiz, 27 Christensen, 3 Alonso; 7 Kanté, 5 Jorginho, 12 Loftus-Cheek; 11 Pedro, 18 Giroud, 22 Willian All. Sarri

EINTRACHT (3-4-1-2): 31 Trapp; 13 Hinteregger, 19 Abraham, 20 Hasebe 24 D. Da Costa, 5 Fernandes, 17 Rode, 10 Kostic; 11 Gacinovic; 8 Jovic, 4 Rebic All. Hutter



