Probabili formazioni Eintracht Chelsea/ Diretta tv, Kanté in dubbio (Europa League)

Eintracht Chelsea si gioca domani sera: le due formazioni infatti scenderanno in campo a Francoforte alle ore 21.00 per la semifinale d’andata d’Europa League, dopo che nei quarti Sarri ha eliminato lo Slavia Praga, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio sul Benfica. L’Europa League è un obiettivo fondamentale per le due formazioni: Eintracht Chelsea è una grande ribalta per i tedeschi, meno abituati ai massimi palcoscenici internazionali, ma dall’altra parte proprio la Coppa potrebbe dare la vera dimensione della stagione dei Blues, dunque il Chelsea dovrà puntare molto sul successo finale in Europa League. Tutto questo premesso, andiamo andare adesso a scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Eintracht Chelsea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo nel frattempo che Eintracht Chelsea sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. Il canale di riferimento sarà per la precisione Sky Sport 253, mentre per la diretta streaming video si potrà fare affidamento al servizio garantito da Sky Go, sempre riservato agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT CHELSEA

LE SCELTE DI HUTTER

Nelle probabili formazioni di Eintracht Chelsea dobbiamo sottolineare innanzitutto che l’allenatore dei tedeschi, Adolf Hutter, dovrà rinunciare allo squalificato Rebic, che sarà dunque un’assenza molto pesante per la squadra di Francoforte, nella quale è assente pure Stendera. Accanto a Jovic ci sarà quindi Pacienca a formare la coppia d’attacco del modulo 3-4-1-2 per l’Eintracht, con Gacinovic alle loro spalle come trequartista. In porta Trapp, che dovrebbe essere protetto da una retroguardia a tre formata da Abraham, Hasebe e Hinteregger; infine, la linea mediana a quattro dovrebbe vedere titolari da Costa, Fernandes, Rode e Kostic da destra a sinistra.

LE MOSSE DI SARRI

Maurizio Sarri, nelle probabili formazioni di Eintracht Chelsea, dovrebbe rispondere schierando i londinesi con il modulo 4-3-3. In porta avremo Kepa, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Azpillicueta, l’ex giallorosso Rudiger, David Luiz e Marcos Alonso, il quale è favorito su Emerson Palmieri per completare la retroguardia. Attenzione a centrocampo, perché dobbiamo segnalare che Kanté è in dubbio e potrebbe essere sostituito da Kovacic, che ha chiaramente caratteristiche tecniche completamente diverse; in ogni caso, gli altri due titolari dovrebbero essere Jorginho e Barkley. Infine nessuna sorpresa nel tridente offensivo, che dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Pedro, Giroud ed Hazard.

IL TABELLINO

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.



