Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv, Bakayoko titolare? (Serie A)

Fiorentina Milan si giocherà domani sera alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi per dare vita all’anticipo di spicco della trentaseiesima giornata di Serie A. Sarà importante per entrambe le formazioni Fiorentina Milan, anche se per motivi ben diversi. I viola di fatto non hanno più nulla da chiedere, ma devono finire con dignità una stagione che è andata precipitando con il passare dei mesi: dopo il ko nel derby con l’Empoli, i tifosi non vorranno vedere un’altra sconfitta. D’altro canto il Milan spera ancora nel quarto posto dopo la vittoria sul Bologna, ma per rilanciare la candidatura servirà vincere anche a Firenze. Tutto ciò premesso, eccovi le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Fiorentina Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che per seguire Fiorentina Milan sarà a disposizione la diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, dal momento che si tratta della partita delle ore 20.30 del sabato sera. Questo significa che non ci sarà una diretta tv “classica” ma d’altronde questa non è più una notizia, alla terzultima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI MONTELLA

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Milan dobbiamo segnalare qualche problema per Vincenzo Montella a causa delle assenze. Pjaca ormai non fa più notizia, ma sono fuori causa anche lo squalificato Veretout e Pezzella, a causa di una frattura allo zigomo. Ceccherini dovrebbe dunque completare la coppia centrale di difesa al fianco di Vitor Hugo davanti a Lafont, con Milenkovic (che potrebbe anche essere accentrato, con Laurini terzino) a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo invece per sostituire il francese si profila un ballottaggio Gerson-Dabo, mentre le altre due maglie da titolare andranno a Fernandes e Benassi. Infine c’è un ballottaggio anche in attacco, in questo caso però sarà una scelta esclusivamente tecnica tra Mirallas e Simeone per affiancare i due sicuri titolari Chiesa e Muriel.

LE SCELTE DI GATTUSO

Notizie interessanti anche in casa rossonera per quanto riguarda le probabili formazioni di Fiorentina Milan. Gennaro Gattuso ritrova Romagnoli al centro della difesa, dove c’è anche il dubbio Abate-Conti a destra, mentre per il resto avremo Musacchio al fianco del capitano, Rodriguez a sinistra e naturalmente Donnarumma in porta. Più problemi da centrocampo in su, tra la squalifica di Paquetà e numerosi giocatori infortunati o quanto meno acciaccati. Ecco dunque che dovrebbe esserci un “armistizio” tra Gattuso e Bakayoko, la cui presenza a centrocampo dovrebbe essere necessaria insieme a Kessie e José Mauri. Più chiara la situazione in attacco, grazie al tridente Suso-Piatek-Borini. Infine, da segnalare una possibile variante per sopperire ai problemi in mediana: modulo 3-4-3, avanzando i due terzini e inserendo Zapata per completare una difesa con tre centrali.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Fernandes, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Montella.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Hancko, Laurini, Montiel, Norgaard, Dabo, Beloko, Simeone, Vlahovic, Graiciar.

Squalificato: Veretout.

Indisponibili: Pjaca, Pezzella.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Mauri; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Zapata, Biglia, Bertolacci, Laxalt, Calhanoglu, Cutrone, Castillejo.

Squalificato: Paquetà.

Indisponibili: Bonaventura, Calabria, Caldara.



