Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote, Montella senza Veretout (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 20,30 e tra le mura del Franchi la sfida di Serie A tra Fiorentina e Milan, gustoso anticipo per la 36^ giornata del Campionato: è tempo quindi di vedere quali saranno le mosse dei due allenatori in vista di questo prestigioso duello. La posta in palio è infatti tanta e il successo darebbe parecchio prestigio a entrambi gli allenatori a cui quindi non saranno concessi errori per disegnare le probabili formazioni di Fiorentina Milan. Montella, dopo pure l’ultimo KO rimediato contro l’Empoli, ha bisogno di risultati che convincano la piazza e non mettano ulteriormente a rischio il club in classifica. Gattuso pure spronerà ai suoi al massimo visto che l’obbiettivo Champions, una volta a portata di mano, sta ora sfuggendo in questo finale di stagione, parecchio convulso. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina e Milan, attese in campo questa sera in terra toscana.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare le probabili formazioni di Fiorentina Milan è bene ricordare anche che cosa ci riporta il pronostico della partita di Serie A: al Franchi infatti il favore va alla squadra di Gattuso, considerati pure gli ultimi risultati rimediati dai due club. Una grande conferma ci arriva poi dalle quote fissate dal portale snai che nell’1×2 valuta il successo della Viola a 3,00, contro il più basso 2,40 assegnato al successo del diavolo: il pareggio è stato invece quotato a 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI MONTELLA

Per affrontare il suo ex club e ottenere la sospirata vittoria che manca ormai da troppi turni, Montella si affiderà solo ai suoi titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Fiorentina Milan. Nel 4-3-3 studiato per questo turno però il tecnico dei gigliati dovrà di certo fare a meno di Veretout, fermato dal giudice sportivo, oltre che del capitano Pezzella, fuori dai giochi per la frattura dello zigomo. Ecco quindi che in difesa l’assenza dell’argentino verrà colmata da Ceccherini, titolare al centro del reparto in coppia a Vitor Hugo, mentre toccherà quindi a Milenkovic e Biraghi agire dal primo minuto sulle fasce: sarà ovviamente Lafont il titolare tra i pali. In mediana invece senza il centrocampista francese ecco che sarà Gerson a completare il reparto a centrocampo, che vede già confermati dal primo minuto Edimilson e Benassi. Grandi conferme per Montella poi arrivano dal tridente offensivo della Fiorentina dove le maglie da titolare verranno consegnate a Chiesa, Muriel e Mirallas, pur con Simeone pronto a entrare in campo dalla panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Dubbio centrale per Gattuso nel disegnare le probabili formazioni di Fiorentina Milan è il centrocampo: con Calhanoglu acciaccato, Paquetà squalificato e Biglia in infermeria, appare complicato per il tecnico rossonero stilare il classico 4-3-3. Ecco quindi che in attacco le maglie da titolari verranno consegnate Suso, Piatek e Borini, già titolari nella sfida col Bologna nella precedente giornata, mentre in mediana i giochi saranno più complicati. Pur dopo i pesanti screzi occorsi in panchina durante il match di San Siro di pochi giorni fa, l’allenatore del Milan non potrà fare a meno di Bakayoko titolare dal primo minuto assieme a Kessie e Calhanoglu. Attenzione però al possibile inserimento di Jose Mauri, sia al posto dell’ex Chelsea in caso di dissapori non sopiti, sia in caso di improvvido forfait del turco numero 10. In difesa però Gattuso ha pochi dubbi nel consegnare la maglie da titolare questa sera: con Gigio Donnarumma in porta, vedremo in campo dal primo minuto Ricardo Rodriguez e Abate sulle fasce, assieme al duo Romagnoli-Musacchio, ovviamente al centro.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 31 V Hugo, 5 Ceccherini, 3 Biraghi; 8 Gerson, 26 Edimilson, 24 Benassi; 25 Chiesa, 29 Muriel, 11 Mirallas All. Montella

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 R Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini All. Gattuso



