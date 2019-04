Probabili formazioni Frosinone Napoli/ Quote, Baroni senza Ciano (Serie A)

Si accenderà oggi domenica 28 aprile 2019 alle ore 12.30 la sfida tra Frosinone e Napoli, lunch match della 34^giornata di Serie A, ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame le probabili formazioni che vedremo tra poco in campo al Benito Stirpe. Il banco di prova è ben particolare e a questo approdano due club con ben pochi obbiettivi: pur senza traguardi difficilmente però i due allenatori ci riserveranno grandi sorprese per le probabili formazioni di Frosinone Napoli. I canarini infatti pur quasi condannati alla Serie B schiereranno l’11 ufficiale contro una big come è la squadra campana: Baroni proverà almeno a far sorridere i fan dei canarini dopo il KO contro il Cagliari di pochi giorni fa. Non ci attendiamo grandi novità pure da Ancelotti, che in trasferta non dovrebbe rinunciare ai soliti noti, infortuni a parte. Andiamo quindi a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Frosinone Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo prendere in esame pure il pronostico di questo incontro allo Stirpe per la Serie A, è facile immaginare che il favore alla vigilia sia tutto per i campani. Ne abbiamo conferma pure controllando le quote della snai: qui nell’1×2 infatti la vittoria del Napoli fuori casa è stata data a 1,38, contro il più elevato 8,75 del Frosinone, mentre il pareggio vale 4,75 la posta.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI

LE MOSSE DI BARONI

Per la 34^ giornata di Serie A come detto Baroni non dovrebbe regalarci troppe sorprese nelle probabili formazioni di Frosinone e Napoli e i suoi canarini dovrebbero essere in campo secondo il consueto 3-5-2. Ecco quindi che di fronte al solito Sportiello, posto tra i pali, dovremmo vedere dal primo minuto in difesa Goldaniga, Ariaudo e Capuano, considerato che Salamon è ancora fermo in infermeria per un problema alla coscia. Pochi i dubbi anche nell’ampio reparto a 5 del centrocampo, dove al centro dovrebbero trovare la maglia da titolare Chibsah, Maiello e Valzania: toccherà quindi Paganini e Beghetto ad agire ai lati. Attenzione però a Molinaro e Sammarco, sempre a disposizione di Baroni dalla panchina. La vera novità in questo turno di campionato per i canarini arriva dall’attacco dove non figurerà Ciano, fermato dal giudice sportivo. Potrebbe essere quindi Pinamonti e fare compagnia a Ciofani dal primo minuto quest’oggi allo Stirpe.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza del Napoli, dove però il primo dubbio di Ancelotti ci arriva dall’attacco: schierare o non schierare Insigne? Il numero 24 non è affatto in stato di grazia e considerando pure le pesanti voci di mercato che lo riguardano, è possibile che il tecnico voglia concedergli un po’ di tregua, affiancando sulle due punte Mertens e Milik. In mediana però ecco che le scelte dell’allenatore campano sono abbastanza scontate: vedremo Ancelotti consegnare le maglie da titolari al centro a Zielinski e Allan, mentre ai lati si fanno avanti Verdi e Callejon, pur con Fabian Ruiz a disposizione della panchina. Per la difesa, senza Chiriches e Maksimovic, sarà per forza di cose Luperto a fare compagnia a Maksimovic, mentre saranno Mario Rui e Malcuit ad agire ai lati del reparto, dove sarà Meret a completare tra i pali.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2) : 67 Sportiello; 69 Goldaniga, 16 Ariaudo, 25 Capuano; 7 Paganini, 66 Chibsah, 8 Maiello, 16 Valzania, 33 Beghetto; 89 Pinamonti, 9 Ciofani All. Baroni.

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 69 M Rui, 13 Luperto, 26 Koulibaly, 2 Malcuit; 9 Verdi, 20 Zielinski, 5 Allan, 7 Callejon; 14 Mertens, 99 Milik. All. Ancelotti.



