Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv, tornano Zaniolo e Cristante (Serie A)

E’ attesa domani sera alle ore 18,00 tra le mura dello stadio Marassi la partita di Serie A tra Genoa e Roma, valida per la 35^ giornata e di cui ora esamineremo con cura le mosse dei allenatori per le probabili formazioni. A dispetto della classifica infatti il banco di prova è davvero importante e si pare pure molto complicato, per Prandelli come per Ranieri. La posizione in classifica del club ligure è infatti ben traballante e i rossoblu hanno bisogno di parecchi punti per poter scacciare il fantasma della retrocessione. Dall’altra parte la squadra capitolina, dalla quinta posizione in classifica, spera ancora di poter avere accesso alla prossima edizione della Champions league, obiettivo minimo a inizio stagione ma ora diventato determinante e primario per la squadra di Ranieri (il cui futuro pure potrebbe dipendere dal raggiungimento di tale traguardo). Andiamo quindi a controllare ora quali saranno le mosse dei due allenatori, a cui non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Genoa Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo ora a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A Genoa Roma sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251. Sarà quindi garantita ma solo per gli abbonati al servizio, la diretta streaming video del match della 35^ giornata, tramite la nota app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI PRANDELLI

Per le probabili formazioni di Genoa Roma, Prandelli domani sera non dovrebbe fare a meno del solito 3-5-2, dove pure potrebbe fare ritorno Miguel Veloso, dopo la squalifica comminata dal giudice sportivo. Per l’ampia mediana a cinque dei grifoni vediamo però che le maglie da titolari domani dovrebbero cadere sulle spalle di Rolon, Radovanovic e Lerager al centro: sull’esterno invece i primi nomi in lizza sono quelli di Pereira e Lazovoc, benchè non siano pochi i ballottaggi che si aprono in questa parte del campo. Per quanto riguarda la difesa invece Prandelli pare avere le idee ben chiare: di fronte a Radu infatti saranno in campo domani dal primo minuto Biraschi, Romero e Criscito. E’ quindi in attacco che si accendono gli ultimi dubbi in casa del Genoa: dopo la rete segnata contro la Spal, Lapadula cerca spazio dal primo minuto e con lui potrebbe quindi venir confermato anche Kouamè, considerato che Sanabria è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.

LE SCELTE DI RANIERI

Ranieri invece dovrebbe scommettere sul 4-2-3-1 come modulo di partenza per i giallorossi, dove però di certo non sarà a disposizione Kluivert, che nei giorni scorsi ha rimediato una lesione all’adduttore. Ecco quindi che domani sera al Marassi in attacco a supporto di Dzeko come prima punta, dovremmo vedere dal primo minuto Zaniolo ed El Shaarawy a supporto, con Pastore che vorrà bissare la buona prestazione nella precedente settimana dalla trequarti. In mediana poi il tecnico della Roma ritrova pur Cristante dal primo minuto: con lui non dovrebbe mancare Pellegrini, benché De Rossi stia facendo di tutto per tornare in campo. Non vi sono invece novità nella difesa capitolina, visto che le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov: tra i pali ci sarà ancora una volta Mirante.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito; 32 Pereira, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 18 Rolon, 22 Lazovic; 10 Lapadula, 11 Kouamè All. Prandelli

ROMA (4-2-3-1): 83Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 7 Pellegrini; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Ranieri



© RIPRODUZIONE RISERVATA