Probabili formazioni Genoa Roma/ Quote, Pandev o Lapadula in attacco? (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 18,00 la tanto attesa sfida per la 35^ giornata di Serie A tra Genoa e Roma di cui ora andremo ad esaminare le probabili formazioni. A dispetto di quello che ci racconta la classifica, il match infatti non è semplice sulla carta e sia Prandelli che Ranieri dovranno fare attenzione a stilare le probabili formazioni di Genoa Roma. I grifoni infatti hanno bisogno di risultati vista la posizione ben delicata in graduatoria e soprattutto rifarsi del pareggio per 1-1 contro la Spal rimediato nella precedente giornata di campionato. Non meno motivati però saranno i giallorossi, che dalla quinta posizione in classifica non disperano ancora di strappare un pass sicuro per la prossima edizione della Champions league. Come al solio però Ranieri dovrà fare i conti con gli assenti, ma per fortuna sono tanti i ritorni in campo in questa 35^ giornata. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di considerare nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa Roma, vediamo che cosa ci può dire il pronostico del match di Serie A che ben sorride alla formazione capitolina. Sono concordi le quote della snai visto che nell’1×2 il successo dei grifoni è stato dato a 3,85, contro il più basso 1,95 fissato per i giallorossi: il pareggio paga la posta a 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI PRANDELLI

Per la sfida di questa sera al Marassi Prandelli dovrebbe puntare ancora tutto sul 3-5-2 come modulo di partenza, dove tra i pali troveremmo senza dubbio Radu. Pure per quanto riguarda la difesa la scelte del tecnico rossoblu cono ben chiare e per le probabili formazioni di Genoa Roma, le maglie da titolare nel reparto arretrato dovrebbero cadere sulle spalle di Biraschi, Romero e Criscito. Per la mediana a cinque però scalpita dalla panchina Veloso, scontata la squalifica: qui però i titolari dovrebbero essere alla fine Lerager, Radovanovic e Rolon al centro, mentre il ruolo sulle fasce più estreno verrà coperto da Pereira e Lazovic, pur con Mazzitelli a disposizione dalla panchina. In attacco ricordiamo che Sanabria non è ancora al top della condizione: potrebbe essere Pandev fare coppia con Kouame, ma pure Lapadula cerca spazio.

LE SCELTE DI RANIERI

Ranieri invece farà affidamento al 4-2-3-1, ritrovando a disposizione anche parecchi nomi interessanti ed utili, come quelli di Zaniolo e Cristante, ma non quello di De Rossi, ancora alle prese con il problema muscolare rimediato ormai a inizio aprile. Ecco quindi che la mediana della probabile formazione giallorossa appare già scritta. Di fronte alla difesa troveremo in campo questa sera dal primo minuto lo stesso Cristante in coppia con Pellegrini, mentre il giovane Zaniolo sarà estreno d’attacco con El Shaarawy, a sostegno di Dzeko, in campo nonostante abbia riportato un lieve fastidio alla caviglia nei giorni scorso: sulla tre quarti agirà invece come titolare Pastore. Poche le novità in difesa per la Roma: Ranieri non rinuncerà a Mirante tra i pali come pure al solito quartetto composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 3 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito; 32 Pereira, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 18 Rolon, 22 Lazovic; 19 Pandev, 11 Kouame All. Prandelli

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 7 Pellegrini; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Ranieri



© RIPRODUZIONE RISERVATA