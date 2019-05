Probabili formazioni Inter Chievo/ Quote, solito dubbio Icardi-Lautaro (Serie A)

Inter Chievo si giocherà alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per l’ultimo posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Obiettivi completamente diversi per le due formazioni, Inter Chievo infatti sarà una partita importante soprattutto per i nerazzurri di Luciano Spalletti. Dopo il mezzo passo falso contro l’Udinese, il match in casa contro il fanalino di coda è naturalmente una partita da vincere a tutti i costi per i nerazzurri. Il Chievo invece è già retrocesso, ai gialloblù veronesi resta solo da onorare nel migliore dei modi il finale del campionato, come sono riusciti a volte nelle scorse giornate, ma sicuramente non una settimana fa contro la Spal. Tutto ciò premesso, eccovi adesso le notizie a poche ore dal via sulle probabili formazioni di Inter Chievo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Inter Chievo, partita che vede i nerazzurri logicamente favoriti. L’agenzia di scommesse Snai quota a 1,14 il segno 1, mentre poi si sale a 8,25 in caso di segno X e addirittura a 18,00 volte la posta in palio in caso di vittoria del Chievo, per chi avrà creduto nelle possibilità del segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CHIEVO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Inter Chievo tiene banco una piccola emergenza fra i nerazzurri. D’Ambrosio e Brozovic sono squalificati, De Vrij (oltre a Vrsaljko) è infortunato e la situazione di Vecino viene monitorata con grande attenzione. Di conseguenza la formazione nerazzurra sarà inedita, anche se in ogni caso questa è una partita da vincere, senza se e senza ma. Davanti ad Handanovic avremo la coppia centrale Miranda-Skriniar, con Cedric a destra e Asamoah a sinistra, per una difesa praticamente obbligata. I dubbi sono soprattutto in mediana, dove la soluzione più probabile è la coppia Gagliardini-Borja Valero ma restano altre possibilità per Spalletti. Più avanti agiranno Nainggolan come trequartista e le due ali Politano e Perisic, infine il ballottaggio tra Icardi e Lautaro Martinez. Potrebbe essere leggermente favorito Mauro, anche perché si deve tenere presente che Lautaro è diffidato.

LE SCELTE DI DI CARLO

Quanto alle probabili formazioni di Inter Chievo in casa gialloblù, Domenico Di Carlo continuerà a dare spazio ad alcuni giovani come il portiere Semper e Vignato, che ha ben 21 anni in meno rispetto al capitano e compagno di reparto in attacco, Pellissier. Il modulo clivense dovrebbe essere il 3-4-1-2, appunto con Vignato trequartista alle spalle di Pellissier e probabilmente Stepinski, che parte favorito sull’ex Meggiorini. A proposito di ex nerazzurri, in difesa dovremmo vedere Andreolli al fianco di Cesar e Barba davanti a Semper, mentre a centrocampo avremo Depaoli esterno destro e la coppia centrale Rigoni-Hetemaj, mentre a sinistra si annuncia un ballottaggio tra Jaroszynski e Ndrecka. Il problema degli assenti è significativo anche per il Chievo, perché la squalifica di Dioussé si aggiunge ai problemi fisici di Rossettini, Schelotto (che sarebbe stato un altro ex a San Siro) e Bani.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Vecino, Candreva, Joao Mario, Keita, Lautaro Martinez.

Squalificati: D’Ambrosio, Brozovic.

Indisponibili: Vrsaljko, De Vrij.

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Stepinski. All. Di Carlo.

A disposizione: Caprile, Seculin, Tomovic, Ndrecka, Frey, Karamoko, Piazon, Kiyine, Leris, Meggiorini, Pucciarelli, Grubac.

Squalificati: Dioussé.

Indisponibili: Rossettini, Schelotto, Bani.



